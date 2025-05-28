La espera para acceder a la dependencia supera los 6 meses en Lleida y alcanza los 8 en el Pirineo

Más de la mitad de los beneficiarios de las ayudas de dependencia son mayores de 80 años.Unsplash

Los servicios de dependencia en las comarcas leridanas presentan diferencias significativas en sus tiempos de espera, según revelan los datos oficiales del Departamento de Derechos Sociales. La variación oscila entre los 3 meses en Val d'Aran y los 8 meses en la zona del Pirineo, mientras que en las comarcas del llano los ciudadanos deben esperar más de 6 meses para completar todo el proceso asistencial.

El procedimiento completo incluye dos fases diferenciadas: la valoración inicial y la posterior elaboración del plan individualizado de ayudas (PIA). En concreto, los datos muestran que en Lleida ciudad y comarca la espera para las valoraciones alcanza los 125 días, cifra que se eleva hasta los 174 días en el Pirineo, mientras que en Aran se reduce notablemente hasta los 25 días. A estos plazos hay que añadir otros 66 días adicionales para la resolución de expedientes PIA, trámite que se realiza una vez reconocido el grado de dependencia del solicitante.

La Generalitat señaló ayer que este sistema se enfrenta a retos crecientes debido al progresivo envejecimiento demográfico. Según fuentes del Govern, las solicitudes tanto de valoración de dependencia como de discapacidad aumentan constantemente, lo que dificulta la gestión eficiente de los expedientes. Uno de los principales obstáculos identificados es el flujo continuo de nuevas solicitudes, que impide reducir significativamente las listas de espera.

Solicitudes sin reconocimiento

Otro dato relevante aportado por la administración autonómica es que aproximadamente un 28% de las solicitudes de dependencia finalizan sin que se reconozca ningún grado al solicitante. Esta cifra refleja que más de una cuarta parte de los expedientes tramitados no cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las prestaciones del sistema de atención a la dependencia, lo que también influye en la gestión global del servicio.