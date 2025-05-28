Plan para desatascar la dependencia

El Govern aprobó ayer crear un nuevo programa temporal para mejorar la gestión de la dependencia y la discapacidad. El objetivo es reforzar los equipos profesionales e implementar las medidas que Derechos Sociales anunció el pasado diciembre para simplificar y digitalizar estos procesos. Así, anunció que se incorporarán 33 nuevos profesionales para agilizar los plazos y reducir la lista de espera, que en las comarcas leridanas van, en el caso de la dependencia, desde los 3 meses a los 8 (ver desglose)

Según los datos publicados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión, en el mes de abril había un total de 4.333 leridanos que estaban a la espera del sistema de Dependencia. De estos, 1.219 ya tenían la valoración de grado y aguardaban el PIA, el programa individual de atención que establece los servicios y/o la prestación económica que corresponde a cada beneficiario. En estos casos, el tiempo medio de resolución en Lleida es de 66 días, la más baja de Catalunya, que tiene una espera media de 110 días. Solo en el mes de abril, los Servicios Sociales resolvieron 662 expedientes en las comarcas leridanas.

A estos se deben añadir los leridanos que esperan ser evaluados para saber si pueden acceder al sistema de dependencia. A finales de abril, había un total de 3.114 valoraciones pendientes por parte de los servicios de valoración de la dependencia (Sevad). En los de Lleida tenían pendientes 2.594 valoraciones, en los del Alt Pirineu, 513, y en Aran, 7. No hay cifras actualizadas de beneficiarios de dependencia en las comarcas leridanas desde el primer trimestre de 2024. En el conjunto de Catalunya, más de la mitad de los beneficiarios superan los 80 años.

Para revertir la lista de espera, el Govern señaló ayer que, además de incorporar a más profesionales para agilizar los trámites, se introducirá un nuevo simulador de valoración y se automatizará el cálculo de la capacidad económica. También se establecerá un sistema de triaje previo en las valoraciones de la discapacidad, que permitirá clasificar las solicitudes previamente y agilizarlas. Esto, según el plan, evitará visitas presenciales innecesarias y ampliará el número de profesionales que pueden hacerlas.

Espera de tres a 8 meses para la valoración y acceder a la ayuda

Los datos públicos de Derechos Sociales muestran que la espera en dependencia en las comarcas leridanas va de los 3 meses en Aran a los 8 en el Pirineo, con más de 6 en el llano. Esto incluye la espera para acceder a las valoraciones y, una vez pasada, poder contar con un plan individualizado de ayudas. Concretamente, en el caso de las valoraciones, los servicios de Lleida tienen una espera de 125 días, en los del Pirineo, de 174 días, y en Aran, de 25 días. A estos se deben sumar los 66 días de espera para la resolución de expedientes PIA, cuando ya se tiene reconocido el grado de dependencia. El Govern destacó ayer que las solicitudes de valoración de dependencia y de discapacidad van en aumento a causa del envejecimiento de la población y que uno de los principales problemas en la gestión es la entrada constante de nuevos expedientes. Asimismo, indicó que un 28% de las solicitudes de dependencia acaban sin grado reconocido.