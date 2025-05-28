Fiesta del Cine 2025 en Lleida: ya están a la venta las entradas a 3,50 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La venta anticipada de entradas para la próxima edición de la Fiesta del Cine ha comenzado este miércoles, permitiendo a los aficionados al séptimo arte reservar sus localidades a tan solo 3,50 euros para disfrutar de las proyecciones entre el 2 y el 5 de junio. Esta popular iniciativa, que se celebra periódicamente en España, contará con la participación de más de 330 complejos cinematográficos distribuidos por toda la geografía estatal, ofreciendo una oportunidad excepcional para ver los últimos estrenos a un precio significativamente reducido.

Los espectadores interesados pueden adquirir ya sus entradas a través de múltiples canales: las páginas web oficiales de los cines participantes, plataformas tradicionales de venta de entradas online o directamente en las taquillas de los establecimientos. A diferencia de ediciones anteriores, cuando era necesario acreditarse previamente, el proceso se ha simplificado notablemente, permitiendo la compra directa sin requisitos adicionales. En la demarcación de Lleida, por ejemplo, participarán las 16 salas del complejo JCA Alpicat, las dos de los Cinemes Majèstic de Tàrrega, las recién inauguradas salas Ocine Premium de Lleida —que se suman por primera vez a esta iniciativa— y Screenbox Lleida.

Amplia cartelera disponible durante la promoción

La Fiesta del Cine permitirá al público disfrutar de una variada selección de películas que estarán en cartelera durante estos cuatro días. Entre los títulos destacados figuran superproducciones como 'Una película de minecraft', 'Thunderbolts', 'Las cuatro fantásticas' o 'Misión imposible - Sentencia final', junto a propuestas más independientes como 'Los pecadores', 'La buena letra', 'También esto pasará' o 'Una quinta portuguesa'.

El catálogo incluye asimismo títulos para todos los públicos como 'Moon, mi amigo panda', 'Anzu. Gato fantasma' o la esperada versión en acción real de 'Lilo&Stitch'. Para los amantes del cine de terror y suspense, la cartelera ofrece opciones como 'Until dawn', 'Destino Final: lazos de sangre' o 'Almas marcadas'. El cine documental también tendrá su espacio con trabajos como 'Ernest Cole: Lost&Found' o 'Doñana, donde el agua es sagrada'.

Una iniciativa para fomentar la asistencia a las salas

Este evento cinematográfico está organizado conjuntamente por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Cuenta además con la colaboración de diversas entidades del sector como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC).

El objetivo principal de esta iniciativa es doble: por un lado, expresar el agradecimiento de la industria cinematográfica a los espectadores que disfrutan regularmente de la experiencia del cine en pantalla grande; por otro, fomentar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural, especialmente entre aquellos públicos que, por motivos económicos o de otra índole, han reducido su frecuencia de visitas a los cines.

La Fiesta del Cine es una iniciativa que nació en España hace más de una década con el objetivo de impulsar la asistencia a las salas de cine mediante precios promocionales. Durante varios días consecutivos, los espectadores pueden disfrutar de cualquier película en cartelera por un precio único muy reducido (actualmente 3,50 euros), significativamente inferior al coste habitual de una entrada que suele rondar los 8-10 euros de media en España.

A lo largo de sus diferentes ediciones, esta campaña ha evolucionado para simplificar el proceso y hacerlo más accesible al público. Si bien en sus inicios requería un registro previo para obtener una acreditación, actualmente basta con adquirir directamente la entrada al precio promocional, ya sea online o en taquilla, lo que ha contribuido a incrementar su popularidad.

Cabe destacar que la promoción se aplica a todas las películas en cartelera y a todas las sesiones durante los días señalados, con algunas excepciones como contenidos alternativos (óperas, ballet, conciertos), proyecciones en formatos especiales (como IMAX, 4DX o salas premium) o eventos exclusivos, que podrían quedar fuera de la oferta según la política de cada establecimiento.

¿Qué películas podré ver durante la Fiesta del Cine?

Entre los estrenos más destacados que podrán disfrutarse a precio reducido se encuentran títulos de diversos géneros y para todo tipo de públicos. Además de los ya mencionados, la cartelera incluirá 'Un funeral de locos', 'Bienvenido a la montaña', 'Estocolmo 1520 - El rey tirano', 'Bonhoeffer, el espía', 'Hija del volcán', 'Antes de nos' y 'Los tortuga'.

Completan la oferta cinematográfica títulos como 'Blindado', 'Hamburgo', 'El Jockey', 'La trama fenicia', 'Erase una vez mi madre', 'Sus hijos después de ellos', 'Si yo pudiera hibernar', 'Una noche sin saber nada' y 'Ballerina'. Esta amplia variedad garantiza que espectadores de todas las edades y con distintos gustos cinematográficos puedan encontrar opciones atractivas durante los cuatro días que dura la promoción.