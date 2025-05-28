Formación en primeros auxilios para escolares

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de 821 alumnos de Lleida han participado este curso escolar en el proyecto Joves Salvant Vides, que impulsan profesionales de Urgencias del Arnau, con el apoyo de las concejalías de Educación, Juventud y Salud Pública, y del departamento de Salud y Juventud.

El objetivo es aumentar los conocimientos y las habilidades en Reanimación Cardiopulmonar y primeros auxilios. Para ello, diferentes profesionales de Urgencias han impartido formación a los alumnos con material cedido por la facultad de Medicina de la UdL y la colaboración del IRBLleida. También se ha hecho una sesión básica de primeros auxilios. La clausura tuvo lugar ayer con una jornada lúdico-educativa en la plaza Sant Joan con alumnos de Primaria y también participaron estudiantes de Secundaria, con motivo del Día Internacional de las Urgencias y Emergencias.