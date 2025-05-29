Fallece Florència Ventura, la esposa de Josep Benet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La madrugada de ayer falleció a los 103 años Florència Ventura, la esposa del historiador, político y abogado de Cervera Josep Benet Morell. Ventura es una figura inseparable de la vida de Benet. Se conocieron cuando Benet finalizó el servicio militar, se casaron en el año 1948 y desde entonces fueron inseparables. Tras la muerte del historiador continuó muy presente en los actos que se celebraron para recordarlo, en Cervera estuvo en marzo de 2022 en la inauguración de la exposición en el Museu Comarcal de Cervera dedicada a la trayectoria de Benet. La imagen que acompaña este texto es de la exposición a la que acudió acompañada del historiador de Sedó, Jordi Oliva, persona con una relación personal con Benet y Ventura. El tanatorio de les Corts de Barcelona acogerá mañana tanto el velatorio, a partir de las 10.00 horas, como del funeral, a las 15.45 horas del mismo día en .

El pasado 9 de mayo falleció uno de los últimos parientes de Benet en la capital de la Segarra, Concepció Mora, viuda de Jaume Morell.