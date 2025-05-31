Festa del Pou Bo el próximo fin de semana en Torregrossa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torregrossa presentó ayer la 15 edición de la Festa del Pou Bo, que se celebrará los próximos 7 y 8 de junio con el tradicional mercado de artesanía y las danzas del Pou Bo a cargo de los alumnos de la escuela La Bassa. El consistorio asume la gestión del evento desde este año, en el que se homenajeará a sus dos impulsoras, Ramona Ibáñez y Lluïsa Puig, así como a la primera presidenta dels Amics del Pou Bo, Roser Teixidó.