Festa del Pou Bo el próximo fin de semana en Torregrossa

Presentación de la 15 Festa del Pou Bo de Torregrossa. - AJUNTAMENT DE TORREGROSSA

El ayuntamiento de Torregrossa presentó ayer la 15 edición de la Festa del Pou Bo, que se celebrará los próximos 7 y 8 de junio con el tradicional mercado de artesanía y las danzas del Pou Bo a cargo de los alumnos de la escuela La Bassa. El consistorio asume la gestión del evento desde este año, en el que se homenajeará a sus dos impulsoras, Ramona Ibáñez y Lluïsa Puig, así como a la primera presidenta dels Amics del Pou Bo, Roser Teixidó.

