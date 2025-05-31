CELEBRACIONES
Festa del Pou Bo el próximo fin de semana en Torregrossa
El ayuntamiento de Torregrossa presentó ayer la 15 edición de la Festa del Pou Bo, que se celebrará los próximos 7 y 8 de junio con el tradicional mercado de artesanía y las danzas del Pou Bo a cargo de los alumnos de la escuela La Bassa. El consistorio asume la gestión del evento desde este año, en el que se homenajeará a sus dos impulsoras, Ramona Ibáñez y Lluïsa Puig, así como a la primera presidenta dels Amics del Pou Bo, Roser Teixidó.