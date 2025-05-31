Récord de calor en mayo con 37,5 grados en Alcarràs y Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida registró ayer un nuevo récord de temperaturas en un mes de mayo, con máximas de 37,5 grados en Alcarràs y en la capital. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) registró temperaturas nunca vistas este mes con más de 20 años de datos en siete de las 120 estaciones meteorológicas, de las cuales cinco leridanas: Alcarràs, donde no se superaban los 37,3 grados desde el 22 de mayo de 2022; El Poal (máxima de 36,8º), donde el anterior récord de mayo se alcanzó el 12 de mayo de 2012 con 36,2 grados; Maials (35,9º), donde la última máxima fue de 34,5 grados este jueves; Vallfogona de Balaguer (35,8º), donde se alcanzó la misma temperatura que el 22 de mayo de 2022; y Raimat (35,3º), donde no se superaban los 34,7 grados desde el 28 de mayo de 2006. En el conjunto de Ponent se superaron los 35 grados de media.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó ayer avisos por calor para hoy en Lleida y otras 10 provincias, entre ellas Tarragona, Huesca, Teruel o Zaragoza.

La consellera de Interior, Núria Parlon, alertó ayer de que el calor y el combustible acumulado después de tres años de sequía en forma de árboles muertos puede “complicar” a partir de julio la campaña forestal que arranca en junio y que se prevé “clásica” en toda Catalunya, sin calor extremo. Aunque las lluvias de primavera podrían invitar al optimismo, la consellera recordó que las precipitaciones hacen crecer la vegetación y que el riesgo se incrementará cuando se seque con el calor. “Las lluvias no nos deben llevar al engaño de un verano tranquilo”, aseguró en Sabadell durante la presentación de la campaña forestal de 2025. La campaña arrancará con 133 bomberos profesionales y otros 266 voluntarios más que el año pasado y con la incorporación de la IA para predecir el comportamiento de los incendios, entre las novedades.