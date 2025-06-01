La Harpia más supersticiosa: Balaguer se viste del medievo, este año tiene las creencias como hilo conductor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El festival que revive la época medieval en la capital de La Noguera, La Harpia de Balaguer, vivió ayer la tercera jornada de su edición de este año, que está dedicada a la magia, las supersticiones y las creencias. Durante todo el día, se programaron actividades interactivas, entre ellas, de escritura antigua, tejidos y demostraciones de la vida cotidiana medieval en el campamento –que este año ha cambiado su ubicación habitual en el río a la plaza Mercadal–. También se hicieron visitas guiadas al Arxiu Comarcal de la Noguera, y espectáculos infantiles a cargo de compañías como La Cremallera Teatre o Toniton Circ. Paralelamente y siguiendo la temática de la edición, los visitantes pudieron recorrer una zona dedicada al esoterismo, con tarotistas y elementos vinculados al mundo de las supersticiones, las creencias, la magia y los misterios. En este sentido, estaba prevista la venta de una pulsera amuleto, inspirada en un colgante de azabache del siglo XIV que fue encontrado en el Castell Formós.

“Es un fin de semana en el que las calles del centro histórico de Balaguer se engalanan de época medieval”, explicó ayer la alcaldesa de la ciudad, Lorena González, que añadió: “hoy (por ayer) ha sido una jornada de muchísimo calor, pero eso no ha impedido que la gente saliera de sus casas y disfrutara de las decenas de actividades que ha preparado La Harpia”. Según González, uno de los momentos de máxima afluencia de público del certamen fue anoche, con la llegada de la Harpia, el parlamento de los comtes d’Urgell y el Ball del Salt y el Salt de foc de l’Harpia. El certamen continúa hoy, y ha previsto una treintena de actividades de 10.30 a 21.30.

❘ balaguer ❘ La figura mitológica de la Harpia forma parte del bestiari popular de Balaguer y representa un águila con cabeza de mujer. El Ball del salt de l’Harpia, que tuvo lugar anoche, es una danza abierta al público y los diablos de Bèsties Ferèstegues se encargaron del Salt del Foc.