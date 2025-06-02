La Harpia se adueña del Centre Històric

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Festa de l’Harpia de Balaguer concluyó ayer con éxito un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, con las supersticiones y creencias como protagonistas de este año, que hicieron regresar la capital de La Noguera a la época medieval. La jornada comenzó con un pasacalles musical a cargo de la cobla Jovenívola de Agramunt, que partió de la plaza del Pou y recorrió las calles de la ciudad hasta llegar al monumento de Jaume d’Urgell. Asimismo, los bufones y músicos de compañías de artes escénicas como Toniton Circ y La Cremallera Teatre se encargaron de amenizar el día mediante acciones teatrales espontáneas. También tuvieron lugar demostraciones de cultura popular como una ballada de sardanas en la plaza de Sant Domènec. Otra de las atracciones de la Harpia fue la recreación de un lavadero de ropa medieval, en el espacio de La Reguereta.

Una de las novedades de esta edición ha sido el traslado del campamento medieval del río a la plaza Mercadal, en el Centre Històric de la ciudad. “Hasta este año, esta recreación se solía ubicar en la canalización del río, un sitio donde encajaba muy bien, pero que la hacía quedar demasiado apartada del punto neurálgico de la Harpia”, afirmó la alcaldesa de Balaguer, Lorena González. “Esto hacía que, inevitablemente, hubiera visitantes que se la perdieran”, añadió. Antes de asegurar la continuidad del nuevo emplazamiento del campamento medieval, el consistorio asegura que deberá valorarlo junto a los responsables de la actividad.

Paralelamente, el resto de las actividades de la Harpia seguirán potenciando el Centre Històric de la ciudad, ya que “es una asignatura pendiente”, admitió González. En este sentido, durante el fin de semana, los vecinos de Balaguer participaron en una encuesta con el objetivo de proponer iniciativas que mejoren el barrio y reivindicar sus necesidades.