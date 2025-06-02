Talleres y juegos infantiles en la Festa de La Mitjana

Decenas de familias acudieron ayer a La Mitjana para celebrar su fiesta anual para participar en las múltiples actividades que se programaron para dar a conocer la biodiversidad de este parque con todo tipo de talleres y actividades infantiles. Se trata de la vigésima edición de esta fiesta que tiene como principal objetivo reivindicar esta zona de la ciudad y que, a pesar de las altas temperaturas que asolan Lleida estos días, ha tenido una buena afluencia de gente.

Las actividades empezaron a primera hora con caminatas por el parque, una jornada de puertas abiertas en la estación de observación y anillamiento de aves; talleres para dar a conocer los insectos y plantas de La Mitjana, visitas guiadas y todo tipo de juegos infantiles y un cuentacuentos. Por la tarde hubo visitas teatralizadas para dar a conocer la historia e orígenes de este icónico parque.

El alcalde, Fèlix Larrosa, acudió a la fiesta por la mañana y anunció que el ayuntamiento prevé dotar a La Mitjana de más servicios para la ciudadanía como un servicio de cafetería-bar con terraza “para que la gente se sienta más confortable y con servicios en la zona y que, a su vez, sirvan para atraer a más visitantes”.