Alumni UdL para el talento ‘alimentario’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alumni UdL, la Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida, ha distinguido con el XIV Premi Alfons de Borja a la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para el suroeste de Europa, Marta Puyuelo Gros (Zaragoza, 1971). La galardonada es ingeniera agrónoma, especializada en Industrias Agroalimentarias, por la UdL. El jurado ha valorado su trayectoria profesional en el sector de la fabricación y distribución de bebidas y alimentos, su compromiso con la sostenibilidad, la salud de los consumidores, el empoderamiento de las mujeres y su vinculación con la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL. Puyuelo tiene treinta años de experiencia en el sector de la alimentación y las bebidas y también es la presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Snacks desde 2023.

Ha trabajado en asociaciones de industrias de alimentación, consultoría y gran consumo, en ámbitos como la sostenibilidad, el impacto social, la comunicación, los asuntos públicos y la coordinación de crisis. Actualmente, Puyuelo es miembro del equipo de dirección de PepsiCo SWE así como de los Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Europa. Sus áreas actuales de responsabilidad incluyen reputación corporativa, asuntos públicos, compromiso de empleados y partes interesadas, impacto social e implementación de la estrategia de sostenibilidad en España, Portugal e Italia. Asimismo, este año ha sido una de las 50 galardonadas con el programa Santander W50 para mujeres directivas. En 2024 fue reconocida en la lista Forbes de mejores directivos de comunicación en España y en 2022, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya le concedió el premio Gent per Canviar el Món.

Sobre este reconocimiento, Puyuelo aseguró ayer a SEGRE que “ha sido una gran sorpresa que una institución como la Universitat de Lleida se fijara en mí y en mi trayectoria profesional para este premio. La Marta universitaria nunca hubiera soñado que algo así fuera posible, por lo que lo recibo con mucha humildad y con la responsabilidad de poder ser un referente para muchos estudiantes de esta gran universidad en la que, sin duda, pasé unos de los mejores años de mi vida”.

Un galardón que reconoce el trabajo a favor de la comunidad

El galardón de Alumni lleva el nombre del alumnus ilerdense más universal, Alfons de Borja (La Torreta de Canals, 1379-Roma, 1458), estudiante, profesor y vicecanciller del Estudi General de Lleida que adoptó el nombre de Calixto III al ser elegido papa en el año 1445. Lo otorga desde el año 2004 la Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida y está patrocinado por el Grup SEGRE y el Banco Santander. El año pasado reconoció al médico César Sanz, vicepresidente de Asuntos Médicos de la farmacéutica Moderna. La ceremonia de entrega está prevista para octubre.