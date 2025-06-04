Facua denuncia reduflacción en envases de Ruffles, Lays, Doritos y Cheetos: reducen su tamaño y aumentan de precio

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha detectado una práctica cada vez más extendida en productos de aperitivo: la reduflación. Según su último análisis, los envases de marcas populares como Ruffles, Lays, Doritos y Cheetos, pertenecientes a la multinacional PepsiCo, no solo han reducido su tamaño en los últimos años, sino que también han experimentado un aumento de precio. Esta doble estrategia comercial afecta directamente al bolsillo del consumidor español, que termina pagando más por menos producto.

El caso más llamativo se ha producido en los Cheetos Gustosines, que han sufrido un encarecimiento del 44,8% por kilo en apenas tres años. El formato ha pasado de contener 96 gramos en enero de 2022 a tan solo 75 gramos en mayo de 2025, mientras que su precio se ha incrementado de 1,45 euros a 1,64 euros. Esto supone una reducción de 21 gramos de producto y un aumento de 19 céntimos en el precio final, una estrategia comercial que FACUA considera abusiva y poco transparente para el consumidor.

El fenómeno de la reduflación en las marcas de aperitivos

Las patatas Ruffles sabor jamón también han sido objeto de dos modificaciones consecutivas en su formato económico. En enero de 2022, este producto contenía 295 gramos y se comercializaba en Carrefour a 2,89 euros. Un año después, en enero de 2023, el contenido se redujo a 275 gramos mientras el precio subió hasta los 3,35 euros. Actualmente, en 2025, el mismo pack contiene apenas 243 gramos y se vende a 2,99 euros. En términos porcentuales, esto representa un encarecimiento del 11% por kilo en el periodo analizado.

No es un caso aislado. Las Lay's al punto de sal han pasado de contener 282 gramos en 2022 a solo 248 gramos en 2025, una reducción de 34 gramos, mientras que su precio ha aumentado de 2,35 euros a 2,69 euros en el mismo periodo. El incremento por kilo alcanza el 21,8%, una cifra significativa que ejemplifica esta tendencia a la perfección.

Los Doritos Tex-Mex tampoco se han librado de esta práctica. Su formato económico ha pasado de 260 gramos a 225 gramos (35 gramos menos), mientras que su precio ha subido de 2,89 euros a 2,99 euros. Esto supone un encarecimiento por kilo del 19,5% en los últimos tres años.

¿Qué es exactamente la reduflación?

La reduflación es una estrategia comercial mediante la cual los fabricantes reducen la cantidad de producto manteniendo o incluso aumentando su precio. Esta práctica, que se ha intensificado en periodos de inflación, permite a las empresas aumentar sus márgenes sin modificar visiblemente el precio unitario del producto, lo que puede pasar desapercibido para muchos consumidores que no prestan atención al peso o volumen indicado en el envase.

FACUA lleva tiempo denunciando estas prácticas. Ya en febrero de 2023 publicó un análisis con una docena de productos alimenticios afectados por la reduflación, y en noviembre de 2024 identificó nueve dulces navideños que habían sufrido reducciones de tamaño acompañadas de incrementos de precio.

La asociación considera que esta práctica, aunque legal, resulta poco transparente para el consumidor medio, que difícilmente percibe estos cambios graduales en el formato de los productos que consume habitualmente. Por ello, reclama al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que promueva cambios regulatorios para obligar a las empresas a advertir claramente de estas modificaciones en el etiquetado durante un periodo prolongado de tiempo.