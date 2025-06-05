¿Qué estudiar para ganar más en el futuro? Datos del INE revelan qué titulaciones ofrecen los sueldos más altos en España

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las retribuciones económicas de los titulados universitarios en España revelan una realidad contundente: las carreras del ámbito de la Informática, la Medicina y las distintas ramas de la Ingeniería se sitúan a la cabeza en términos salariales. Esta tendencia, que ya se ha venido observando en los últimos años, refleja el fuerte vínculo entre el tipo de formación universitaria, la demanda en el mercado laboral y las condiciones económicas posteriores al egreso.

Informática: el sector con mayor proyección y mejores sueldos

Las titulaciones en Informática no solo gozan de una alta empleabilidad, sino también de unas remuneraciones especialmente atractivas. Según los últimos datos recopilados, más del 22% de los egresados gana entre 2.000 y 2.999 euros mensuales, y un 11,7% alcanza cifras superiores a los 3.000 euros, convirtiéndose así en una de las áreas con mayores ingresos en el mercado laboral español.

Dentro de este ámbito, destacan especialmente titulaciones como Desarrollo de software e Ingeniería multimedia, donde el 31,9% de los profesionales perciben sueldos entre 2.000 y 2.999 euros, y un 15,5% supera incluso los 3.000 euros al mes. Estos datos reflejan la gran demanda de perfiles tecnológicos en un contexto de creciente digitalización y transformación digital de empresas e instituciones.

Ciencias de la Salud: Medicina y Odontología, entre las mejor retribuidas

Las carreras del área de Ciencias de la Salud también figuran entre las mejor pagadas. En particular, Medicina destaca como una de las titulaciones con mayores expectativas económicas: un 38,2% de los médicos recién titulados cobra entre 2.000 y 2.999 euros mensuales, y un 21% supera los 3.000 euros. Estos datos evidencian la elevada inversión inicial en formación —años de carrera, especialización MIR, prácticas clínicas— pero también la compensación económica que ofrece la profesión médica una vez en ejercicio.

En el caso de Odontología, el panorama es similar: un 21,6% de los graduados se sitúa en la franja de 2.000 a 2.999 euros, mientras que un 20,4% supera los 3.000 euros mensuales. El alto coste de la formación universitaria y las condiciones laborales (en muchos casos, a través de clínicas privadas o emprendimientos propios) explican en parte esta distribución salarial.

Ingeniería: estabilidad y rentabilidad en múltiples especialidades

Las diferentes ramas de la Ingeniería siguen siendo una apuesta segura tanto por su alta tasa de empleabilidad como por los sueldos ofrecidos. Carreras como Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Informática Industrial o Telecomunicaciones sobresalen con una proporción significativa de titulados que superan los 2.000 euros mensuales.

Por ejemplo, en Ingeniería Aeronáutica, más del 28% de los titulados gana más de 3.000 euros, situándola como una de las ingenierías con mejor remuneración. Esta cifra pone de relieve la fuerte conexión entre estas titulaciones y sectores estratégicos como la industria aeroespacial, la defensa o la tecnología aplicada, todos ellos con una alta exigencia técnica y escasez de profesionales especializados.

Ciencias Sociales, Humanidades y Educación: carreras con salarios más bajos

En el extremo opuesto del espectro salarial se encuentran las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, cuyos titulados, pese a su relevancia social, enfrentan condiciones económicas más modestas. En estos ámbitos, la mayoría de los graduados se concentra en sueldos por debajo de los 2.000 euros, y son pocos los que alcanzan los tramos superiores.

Así, en titulaciones como Trabajo Social, Educación Infantil, Historia del Arte, Filosofía o Bellas Artes, el porcentaje de titulados que superan los 3.000 euros mensuales es muy reducido. Por ejemplo, en Educación Social, solo un 2,1% supera esa cifra, y en Historia del Arte, apenas un 2,4% lo consigue. Estas cifras reflejan las dificultades estructurales de sectores tradicionalmente menos valorados en términos económicos, a pesar de su importancia cultural, pedagógica y social.

Una brecha persistente entre vocación y rentabilidad

Estos datos ponen de manifiesto una brecha cada vez más marcada entre las titulaciones universitarias con alta rentabilidad económica y aquellas cuyo valor social no se traduce en una retribución proporcional. La elección de carrera, por tanto, se debate entre la vocación personal y la sostenibilidad financiera futura.

Para muchos jóvenes, la vocación continúa siendo el principal criterio de elección. Sin embargo, conocer de antemano el panorama laboral y salarial puede ayudar a tomar decisiones más informadas y a planificar de forma más realista el futuro profesional. Asimismo, los resultados de este estudio podrían servir como punto de partida para replantear políticas de empleo, financiación universitaria y revalorización salarial en sectores esenciales para el desarrollo humano y cultural.