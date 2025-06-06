El IEI incorpora más de 10.000 fotografías donde destacan imágenes inéditas de las comarcas de Lleida hechas antes de la Guerra Civil

Fotografía de Herrera i Ges digitalizada. Escena cotidiana en la entrada de Lleida por el Pont Vell el 11 de abril de 1906.Herrera i Ges / Archivo Fotográfico IEI

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha incorporado a su Archivo Fotográfico un fondo de más de 10.000 imágenes, la mayoría de ellas inédita, del leridano Manuel Herrera i Ges. Procedente del colegio Claver, se trata de un fondo único y excepcional por la calidad y la cantidad de las fotografías, su cronología entre los años 1906 y 1951, el alcance geográfico y la técnica estereoscópica utilizada. Del fondo destacan imágenes de monumentos y paisajes de todas las comarcas de Lleida hechas antes de la Guerra Civil. La nueva incorporación patrimonial está considerada como una de las más destacadas de los últimos años de la demarcación de Lleida y actualmente está preparada para empezar el tratamiento archivístico.

Fotografía de Herrera y Ges digitalizada de Ricard Viñes Roda i Severach en la Plaza Sant Josep con la Iglesia de Sant Llorenç al fondo el año 1911Herrera i Ges / Arxiu IEI

En un acto en el Espacio Puerta de la Caparrella, el presidente de la Diputación de Lleida y del IEI, Joan Talarn, y la directora del Col·legi Claver, Lourdes Torrelles, han firmado este viernes la donación del fondo Herrera i Ges. Talarn ha destacado que la importancia del fondo recae en el hecho de que "este material nos hace ver paisajes, construcciones y monumentos que fueron aniquilados durante la Guerra Civil".

Por su parte, Torrelles ha explicado que, supuestamente, la donación de las fotografías a los jesuitas es anterior a la fundación de la escuela el año 1970. En este sentido, las instantáneas han sido guardadas en el centro educativo durante décadas. "La escuela ha ido pasando diferentes fases, es un material que se ha ido moviendo y alguien se ha preocupado de que no le pasara nada", ha apuntado a la directora.

Fotografía de Herrera y Ges digitalizada de Ricard Viñes Roda con la familia Viciana en el cementerio de Lleida el año 1908.Herrera i Ges / Archivo Fotográfico IEI

Concretamente, el fondo está formado por 10.294 imágenes con placas estereoscópicas de cristal excepto algunas que son de acetato. El tamaño de las placas es de 10,5x4,5 a excepción de una veintena que son de 13x6 centímetros. Les placas son negativas y positivas en blanco y negro y presentan temáticas monumentales, artísticas y sociales.

Con respecto al estado de conservación, las imágenes conservadas en cajitas se encuentran en condiciones excelentes, mientras que el resto presentan una conservación variable. El fondo ya está preparado para iniciar el tratamiento archivístico de limpieza, digitalización, descripción e instalación en materiales específicos de preservación.

Aunque la mayor parte de las fotografías corresponden a la demarcación de Lleida, también hay otros de diferentes puntos del Estado. Por eso, el fondo fotográfico está considerado un hallazgo de gran relevancia no sólo para Ponent, sino también a escala estatal. La donación también incluye varios objetos fotográficos como un visor estereoscópico para imágenes 13x6 con un mueble accesorio, una ampliadora, un visor estereoscópico individual, bandejas y carros para las placas y un proyector de película de 16 milímetros.

Material al servicio del público

El proceso de donación empezó en enero del 2022 cuando el Colegio Claver alertó el Archivo Fotográfico del IEI sobre la existencia de un fondo en situación de riesgo. Una primera valoración técnica confirmó que se trataba de un conjunto de placas firmadas por Manuel Herrera i Ges, conservado por el colegio desde finales de los años sesenta. El centro educativo depositó provisionalmente el fondo en las instalaciones del Archivo Fotográfico para llevar a cabo unas primeras tareas de limpieza y conservación, así como una valoración inicial que ha culminado con la formalización de la donación.

La intención, según Talarn, es tratar y archivar el material. Una vez acabado este proceso, la idea es poner las fotografías a disposición pública a fin de que cualquier persona lo pueda consultar.