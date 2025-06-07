Lleida, referente gastronómico: Cata de productos en la plaza Ricard Viñes con sellos de calidad leridanos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza Ricard Viñes de Lleida acogió ayer la segunda edición del Tasta Lleida, en el que consejos reguladores de las DOP Les Garrigues, Pera de Lleida, Costers del Segre, Formatge de l’Alt Urgell, la IGP Torró d’Agramunt y el Consell Català de la Producció Integrada pusieron en valor los productos de Ponent, Pirineo y Aran. El acto contó con una degustación gastronómica a cargo del chef leridano Daniel Rius, con tres elaboraciones basadas en estos productos con certificado de calidad agroalimentaria. Además, se anunció que el próximo septiembre Tasta Lleida viajará por primera vez fuera del territorio con una edición especial en el Mercat de Sant Antoni de Barcelona, donde dará a conocer los productos leridanos.

Por otra parte, el Castell del Remei de Penelles acogió la Nit de l’Enologia, organizada por la Associació Catalana d’Enòlegs (ACE), en la que se entregaron varios reconocimientos y premios a la labor profesional y la promoción de la enología y el mundo del vino en varias categorías. La velada contó con la presencia del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig; el presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn; el alcalde de Penelles, Eloi Bergós; y el presidente-decano de la ACE, Pedro Camps. Entretanto, la Ruta del Vi de Lleida-DO Costers del Segre se ha promocionado esta semana entre diferentes agencias de viajes especializadas en enoturismo en el marco del Workshop Tasty Catalonia que la Agència Catalana de Turisme organizó el martes. La gerente de la Ruta del Vi, Núria Balagué, se entrevistó con una quincena de agencias. También participaron Mas Blanch i Jové, de La Pobla de Cérvoles, y Quadrat Valley, de L’Albagés.

Marnuthem, de Bell-lloc d’Urgell, mejor vermut semiseco del mundo

El Vermut Blanc 2025 de la marca Marnuthem ha sido galardonado por los World Vermouth Awards 2025 en categoría semiseco, mientras que Marnuthem Rosado 2025 ha sido reconocido con una Medalla de Oro en la categoría semidulce. Así lo ha hecho público esta semana la organización World Drinks Awards, que premia por tercera vez consecutiva al elaborador de Bell-lloc d’Urgell. La marca lo anunció ayer en la presentación de los nuevos ensamblajes de los vermuts Marnuthem Blanc y Rosado 2025 en el marco de la campaña Gust de Lleida de la Diputación. Por su parte, Marc Cuenca y Núria Sánchez, propietarios de Marnuthem, destacaron la apuesta por el vino de denominación de origen como es el caso de los vinos de macabeo de la bodega de Sanui de Lleida y de garnacha negra de Carviresa de Tàrrega, ambas de la DO Costers del Segre.