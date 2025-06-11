El pasado mes de mayo, el segundo más cálido registrado en el mundo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El mes de mayo de 2025 ha sido el segundo más cálido jamás registrado antes a escala global, según el boletín climático mensual publicado por el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) este miércoles. Europa ha vivido un marcado contraste térmico, mientras que la primavera boreal confirma el calentamiento sostenido. La temperatura media del aire en superficie fue de 15,79°C, 0,53°C por encima de la media del periodo 1991-2020. A pesar de ser 0,12°C inferior al récord de mayo de 2024, continúa muy por encima del nivel preindustrial, con un incremento de +1,40°C, rompiendo una serie de 21 meses consecutivos con valores superiores al umbral d'1,5°C. El director del C3S, Carlo Buontempo, ha advertido que no implica un cambio de tendencia.

En Europa, la temperatura media de mayo fue de 12,98 °C, 0,29 °C por debajo de la media del periodo 1991-2020, con una distribución desigual: valores por debajo de la media en el este y por encima en el oeste del continente. A nivel global, se registraron anomalías positivas significativas en la Antártida occidental, el norte del Canadá, el Oriente Próximo y varias zonas de Asia. En cambio, la India, Alaska y el sur de África registraron temperaturas por debajo de los valores habituales.

Con respecto a la primavera boreal, marzo-mayo, fue la segunda más cálida desde que se tienen registros, con una temperatura media global de 0,59 °C por encima del periodo de referencia. El calentamiento se concentró en el Hemisferio Norte, especialmente en el nordeste de Rusia, Groenlandia y la Antártida occidental.

La temperatura media de la superficie marina alcanzó los 20,79 °C, entre 60°S y 60°N, también la segunda más alta registrada en un mes de mayo, sólo 0,14 °C por debajo del récord de 2024. El Atlántico nordeste y el Mediterráneo experimentaron olas de calor marina con temperaturas récord.

En el ámbito hidrológico, Europa sufrió un contraste acusado: sequía en el norte y en el oeste, y condiciones más húmedas en el sur y en Rusia nordoccidental. El caudal fluvial europeo fue el más bajo para una primavera desde 1992, especialmente en el noroeste del continente.

A escala global, el mes se caracterizó por precipitaciones por debajo de la media en gran parte de Nord-amèrica, el África central y austral, el sur de Australia y el Cono Sur americano. Por el contrario, se registraron lluvias por encima de la media en Alaska, el este de los Estados Unidos, partes de Rusia y el oeste de Australia.