Tàrrega rinde homenaje a medio centenar de mujeres artistas

Tàrrega rindió ayer homenaje a medio centenar de mujeres artistas destacadas en tres especialidades: pintura, dibujo y escultura. Lo hizo en el marco de la tercera edición del reconocimiento Atenea organizado por las entidades de mujeres de Tàrrega y El Talladell con la colaboración del consistorio en el local de socios de la Societat Ateneu. La alcaldesa, Alba Pijuan, afirmó que se trata de un reconocimiento “muy necesario” y “más en una ciudad con la segunda escuela de artes más antigua de Catalunya”. Pijuan lamentó que “normalmente las mujeres artistas están invisibilizadas”. Anna Oriola, portavoz de las entidades de mujeres, reconoció que “crear es duro” y para una mujer “aún lo es más de complicado” porque “siempre lo ha tenido que compaginar con otras tareas”.

En anteriores ediciones, el reconocimiento Atenea se había dedicado a enfermeras (2023) y a auxiliares de geriatría (2024).