Justicia corrige un agravio

Las víctimas de violencia machista de los partidos judiciales de Balaguer y Cervera podrán declarar en línea. Así lo aseguró ayer la directora territorial de Justicia y Calidad Democrática en Lleida, Anna Miranda, después de asistir a la Mesa Institucional del Circuit Territorial de abordaje de violencia machista de Lleida, el máximo órgano de representación y decisión en la lucha contra la violencia de género, cuyo objetivo es mejorar la respuesta a las mujeres que atraviesan estas situaciones y a sus niños, y la optimización de recursos.

El posicionamiento de la delegación llega después de que el Col·legi de l’Advocacia de Lleida se opusiera rotundamente, como avanzó SEGRE este martes, a que el juzgado de Violencia sobre la Mujer (VIDO) de la capital del Segrià asumiera los casos de maltrato de Balaguer y Cervera –tras la aprobación la pasada semana del Real Decreto mediante el cual se creaban 50 nuevas plazas de jueces–. La Junta de Govern del Col·legi elaboró un informe que hizo llegar a la conselleria de Justicia en el que expone los motivos de su oposición a la propuesta, entre ellos, que contraviene los principios de proximidad y accesibilidad; pone en riesgo la seguridad, continuidad procesal y recuperación emocional de las víctimas; y satura aún más el juzgado de Lleida.

No obstante, Miranda defendió la asignación de un segundo juez VIDO en Lleida porque considera que esta segunda plaza, que está previsto que entre en funcionamiento durante el último trimestre de este año, cumple ambos objetivos de “profesionalización y proximidad”. Sobre este último, explicó que las víctimas de los partidos judiciales de Balaguer y Cervera podrán declarar a través de videoconferencia desde sus respectivos juzgados y solo tendrán que hacerlo en Lleida si el juez así lo pide. Durante la mesa institucional se concluyó que la centralización judicial no incumple el principio de proximidad.

“La previsión es que se hagan videoconferencias desde Balaguer y Cervera, que es donde se hacen las declaraciones judiciales”, puntualizó Miranda, quien añadió que en los casos en que las víctimas tengan que desplazarse a Lleida, se les abonará el transporte. “Creemos que es mejor que se haga en el sitio donde se produce el hecho para causar los mínimos trastornos”, afirmó la directora de Justicia en Lleida. En cuanto al objetivo de “profesionalización”, Miranda ha defendido el papel de los juzgados VIDO “porque ayuda a profesionalizar a jueces y permite unificar criterios”. “Con el tiempo se verá que ha sido una buena solución”, expresó en referencia a la asignación de un segundo juez VIDO en Lleida.

El ayuntamiento de Bellpuig critica la medida

Las reacciones contrarias de instituciones y entidades por la centralización en Lleida de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cervera y Balaguer continúan. El alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, dijo que “todo lo que complique a la víctima de malos tratos a la hora de declarar dificulta la acción de impartir justicia”. Estiarte afirmó que “es necesaria más empatía hacia las víctimas de delitos especialmente de malos tratos, de modo que destacó “estar totalmente de acuerdo con las consideraciones del Col·legi de l’Advocacia de Lleida”.