TRADICIONES
Los barrios de Cappont y el Pla de Gualda abren sus fiestas mayores
La Associació de Veïns de Cappont celebró ayer el pregón de su Festa Major en la plaza Blas Infante de Lleida, cuya lectura que corrió a cargo de Maria Carmen Truco, trabajadora durante más de 33 años en la administración de Lotería número 7 del barrio. Después, estaba previsto el concierto del grupo de góspel de la entidad, dirigido por Màxim Solanes, y el baile de fiesta mayor amenizado por el grupo Grup 43. La fiesta continúa hoy (9.00) con una matinal intercultural y familiar en la rambla Doctora Castells que, entre otras propuestas, ha previsto una exhibición de danza tradicional latinoamericana (10.30), una exhibición de softcombat y técnicas de esgrima (11.00), y una actuación de rumba y del Coro Rociero de la Casa d’Andalusia de Lleida (11.30), entre otras actividades.
Por otro lado, el Pla de Gualda proclamó ayer a la pubilla de su Festa Major y también había previsto la lectura del pregón. Los actos tuvieron lugar por la noche, en el local social de la asociación vecinal del Pla de Gualda.