Melón: los dos trucos infalibles para elegir el mejor en el supermercado

Seleccionar un buen melón puede resultar todo un reto. Esta fruta, símbolo del verano por su dulzor, frescura e hidratación, es un básico en muchos hogares durante la temporada estival. Sin embargo, elegir un melón en su punto óptimo de maduración es esencial: si está verde, será insípido y duro; si está demasiado maduro, su sabor puede tornarse desagradable e incluso alcohólico.

Aunque muchas personas recurren al tacto para comprobar su estado, lo cierto es que esta práctica no solo es poco eficaz, sino también antihigiénica, especialmente en puntos de venta con gran afluencia.

Dos trucos efectivos para elegir un melón perfecto

Existen dos métodos sencillos que permiten detectar si un melón está dulce y listo para consumir sin necesidad de manipularlo en exceso:

El peso importa: Cuando se comparan dos melones de tamaño similar, lo más recomendable es elegir el que pese más. Un melón más pesado indica mayor densidad, lo que suele ser sinónimo de un contenido más jugoso y azucarado.

El aspecto del pedúnculo: La zona del tallo o pedúnculo también puede dar pistas sobre la madurez de la fruta. Si la piel que rodea esta zona presenta pequeñas grietas o está ligeramente resquebrajada, es señal de que el melón ha alcanzado un buen nivel de azúcar. Este detalle visual suele ser un indicador fiable de que el fruto está dulce y en su punto.

¿Por qué es clave elegir un melón bien maduro?

El melón es una fruta refrescante, con cerca de un 90% de agua, y rica en vitaminas A y C, potasio y fibra. Todo ello con apenas unas 35 kcal por cada 100 gramos. Sin embargo, estos beneficios solo se aprovechan si se consume en su punto justo: un melón verde no solo es menos sabroso, sino que también puede resultar indigesto. Por el contrario, uno pasado de maduración puede tener un sabor fermentado y perder parte de sus cualidades nutricionales.

Cómo conservarlo correctamente

Una vez en casa, conservar adecuadamente el melón es clave para mantener su sabor y textura. Si aún no está maduro del todo, puede dejarse a temperatura ambiente unos días. Cuando ya está en su punto o se ha abierto, debe guardarse en la nevera. Lo ideal es consumirlo en un plazo máximo de tres días, almacenando los trozos en un recipiente hermético para evitar que absorban olores y pierdan frescura.

Temporada ideal del melón en España

Aunque hoy es posible encontrar melón durante todo el año, su mejor momento natural en España se concentra entre junio y septiembre, cuando los cultivos locales ofrecen ejemplares con mayor sabor y calidad. Las principales zonas productoras del país incluyen Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, lo que garantiza una amplia disponibilidad y variedad durante los meses de verano.