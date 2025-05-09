El cardiólogo Aurelio Rojas descubre la fruta que hay que comer por la noche para dormir como un bebé

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El insomnio y los problemas para conciliar el sueño afectan a millones de personas en todo el mundo, de manera que se han convertido en un desafío para la salud física y mental. Aunque muchos recurren a medicamentos para poder descansar durante la noche, existen alternativas naturales que pueden favorecer un sueño reparador sin necesidad de acudir a la farmacia. Según ha señalado recientemente el cardiólogo Aurelio Rojas a través de un vídeo publicado en Instagram, el kiwi se posiciona como una fruta excepcional para quienes sufren dificultades para dormir.

De acuerdo con este especialista, consumir dos kiwis antes de acostarse podría marcar una diferencia significativa tanto en la cantidad como en la calidad del descanso nocturno. El secreto de esta fruta reside en su capacidad para estimular la producción de serotonina y melatonina, dos hormonas fundamentales para regular el ciclo del sueño. Los estudios científicos respaldan esta afirmación, habiendo relacionado el consumo regular de kiwi con mejoras notables en casos de insomnio leve y sueño fragmentado, ofreciendo así una solución natural a un problema cada vez más extendido en nuestra sociedad.

Este hallazgo resulta especialmente relevante en un contexto donde cada vez más personas buscan remedios naturales para mejorar su calidad de vida sin depender de fármacos. El kiwi, una fruta accesible en cualquier supermercado español durante todo el año, podría convertirse en un aliado imprescindible en la rutina nocturna de quienes desean mejorar su descanso.

Propiedades del kiwi que favorecen el sueño reparador

La relación entre el kiwi y el sueño va más allá de una simple coincidencia. Esta fruta contiene compuestos bioactivos que intervienen directamente en los mecanismos reguladores del descanso. La serotonina, conocida como la "hormona del bienestar", actúa como precursora de la melatonina, la cual es responsable de sincronizar nuestro reloj biológico y preparar al cuerpo para el descanso cuando cae la noche.

Además, el kiwi aporta niveles significativos de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo, un factor que puede interferir con la calidad del sueño. Su contenido en minerales como el magnesio y el potasio también contribuye a la relajación muscular y neuronal, facilitando la transición hacia un estado de reposo.

Los especialistas recomiendan consumir esta fruta aproximadamente una hora antes de acostarse para aprovechar al máximo sus beneficios somníferos. Al ser una fruta de digestión relativamente rápida, permite que sus compuestos activos estén disponibles en el momento adecuado para facilitar la conciliación del sueño.

Beneficios adicionales del consumo regular de kiwi

El kiwi no solo destaca por sus propiedades para mejorar el sueño, sino que ofrece un amplio abanico de beneficios para la salud. Esta pequeña fruta es una auténtica potencia nutricional que puede contribuir significativamente al bienestar general del organismo.

En primer lugar, el kiwi es un excelente aliado para el tránsito intestinal. Su rico contenido en fibra soluble e insoluble, junto con la actinidina, una enzima exclusiva de esta fruta, facilita la digestión de proteínas y ayuda a combatir el estreñimiento de forma natural. Esta propiedad resulta especialmente valiosa, ya que los problemas digestivos pueden interferir negativamente en la calidad del sueño.

Otro aspecto destacable es su capacidad para reforzar el sistema inmunológico. El kiwi contiene el doble de vitamina C que una naranja, lo que potencia las defensas naturales del organismo y puede reducir la duración e intensidad de los resfriados comunes. Esta alta concentración de vitamina C, combinada con otros antioxidantes como la vitamina E y diversos polifenoles, convierte al kiwi en un escudo eficaz contra el estrés oxidativo.

El kiwi y la salud cardiovascular

El cardiólogo Aurelio Rojas destaca especialmente los beneficios del kiwi para la salud del corazón. Esta fruta es rica en potasio, un mineral esencial para regular la presión arterial. Según explica el especialista, "su consumo diario mejora la función endotelial y reduce la agregación plaquetaria, lo que disminuye el riesgo de trombosis".

Los estudios científicos han demostrado que incorporar el kiwi a la dieta habitual puede contribuir a mantener niveles saludables de colesterol y triglicéridos en sangre. Además, sus propiedades antiinflamatorias ayudan a proteger las paredes arteriales, previniendo la formación de placas de ateroma que podrían derivar en problemas cardiovasculares más graves.

Esta combinación de efectos positivos sobre el sistema circulatorio convierte al kiwi en un complemento ideal para personas con factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión o colesterol elevado, aunque siempre dentro del marco de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

¿Por qué el kiwi es especialmente beneficioso durante el embarazo?

Las mujeres embarazadas pueden encontrar en el kiwi un aliado nutricional de gran valor. Esta fruta es particularmente rica en ácido fólico, un nutriente fundamental durante la gestación, ya que contribuye al correcto desarrollo del tubo neural del feto, previniendo malformaciones congénitas.

Además del ácido fólico, el kiwi aporta magnesio y otros micronutrientes que pueden ayudar a reducir la fatiga mental, tan común durante el embarazo, y mejorar el estado de ánimo. Su contribución a la síntesis de neurotransmisores favorece el equilibrio emocional, mientras que su efecto positivo sobre el tránsito intestinal alivia el estreñimiento, un problema frecuente durante la gestación.

El alto contenido en vitamina C del kiwi también resulta beneficioso para las embarazadas, ya que mejora la absorción del hierro de otros alimentos, previniendo así la anemia ferropénica, una condición habitual en esta etapa. Por todos estos motivos, incluir el kiwi en la dieta durante el embarazo puede suponer una aportación significativa a la salud tanto de la madre como del bebé en desarrollo.

¿Cómo incorporar el kiwi a la dieta diaria?

Integrar el kiwi en la alimentación cotidiana resulta sencillo gracias a su versatilidad y disponibilidad durante todo el año en España. Para aprovechar sus propiedades beneficiosas para el sueño, lo ideal es consumirlo como postre de la cena o como tentempié nocturno, aproximadamente una hora antes de acostarse.

La forma más simple de disfrutar del kiwi es consumirlo fresco, pelado y cortado en rodajas. Sin embargo, también puede incorporarse a batidos, ensaladas de frutas, yogures o incluso a preparaciones más elaboradas como tartas, mermeladas o salsas para acompañar carnes y pescados.

Para quienes buscan específicamente mejorar la calidad del sueño, los expertos recomiendan seguir la pauta del cardiólogo Aurelio Rojas: consumir dos kiwis antes de acostarse. Esta cantidad parece ser la óptima para obtener los efectos beneficiosos sobre el descanso nocturno, según indican los estudios científicos realizados hasta la fecha.

Al tratarse de un alimento natural, el consumo regular de kiwi no suele presentar contraindicaciones para la mayoría de las personas. No obstante, aquellos con alergias conocidas a esta fruta deben abstenerse de consumirla y buscar alternativas naturales para mejorar la calidad del sueño.