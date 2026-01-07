Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La protectora Amigos Peludos del Bajo Cinca de Seròs acogió el martes por la noche a una perra que había sido abandonada al tirarla desde una furgoneta en La Granja d'Escarp. Según informó a través de sus redes sociales, dos niñas vieron cómo tiraban a la perra y apuntaron la matrícula del vehículo. Después avisaron a un adulto, que llevó al animal, de unos 6 años y de apenas kilo y medio de peso, hasta la protectora.

La perra estaba muy desnutrida, sin apenas fuerzas para caminar, y una voluntaria se hizo cargo de la acogida. Un día antes, la entidad ya se había hecho cargo de un cachorro al que habían abandonado dentro una bolsa con una manta en la zona del río de Fraga. Tras su difusión en las redes sociales, a las pocas horas ya había encontrado una familia de Lleida que se llevó al can a su casa.

Por su parte, la protectora Amics dels Animals del Segrià anunció en sus redes que habían encontrado a dos cachorros abandonados en un contenedor. “Podrían haber muerto sin que nadie los viese antes. Estamos hartos de la inconsciencia humana, desechando seres vivos sin mirar atrás”, denunció la entidad. Buscaban casa de acogida para los pequeños.