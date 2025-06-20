Maria Ramírez, doctora del Arnau de Vilanova: "Antes de viajar hay que ir al centro de vacunación"

La Unidad de Medicina Tropical del hospital Arnau de Vilanova de Lleida recibió el año pasado 250 visitas, lo que supone un 54% más respecto a 2023. El incremento se da sobre todo en el número de visitas sucesivas y de consultas de seguimiento. Los pacientes que son derivados por primera vez se han disparado en los últimos cuatro años, con 66 visitas el año pasado, gracias a la mejora de la detección precoz de las enfermedades tropicales, una mayor concienciación y la consolidación de los protocolos territoriales. Concretamente, el año pasado la unidad hizo 97 visitas sucesivas, frente a las 69 del 2023, y 87 de seguimiento, cuando un año antes fueron 35.

La doctora María Ramírez Hidalgo, de Medicina Interna del Arnau, subespecializada en enfermedades infecciosas, explica a SEGRE que en el caso de los inmigrantes que están establecidos en las comarcas leridanas y viajan a sus países de origen los diagnósticos más habituales son la enfermedad de Chagas (de Latinoamérica), la malaria y la esquistosomiasis (de países de África). En el primer caso, desde el año 2020 se hicieron 136 consultas, con una tendencia ascendente en los últimos años. En el caso de la malaria, con un total de 81 casos en cuatro años, se ha detectado un aumento de forma exponencial desde 2022. Según Ramírez, se diagnostican entre 10 y 30 casos al año en Lleida y el 95% son inmigrantes que vuelven a sus países de origen. En diez años, solo se ha registrado una defunción por malaria. Mientras, la esquistosomiasis, aunque menos frecuente, registró 42 casos, con un aumento respecto a años anteriores. Entretanto, en el caso de las personas que viajan a países tropicales, los motivos de consulta más frecuentes son diarrea y fiebre.

Según Ramírez, en Lleida solo se han detectado casos importados de dengue. “Puede ocurrir que una persona viaje a su país de origen contraiga allí dicha enfermedad, y, al regresar, sea picada por un mosquito tigre en España. Ese mosquito, tras infectarse, puede picar a otra persona y transmitirle la enfermedad”, señala. “En medicina tropical siempre existe preocupación por los insectos que pueden actuar como vectores de enfermedades. El mosquito tigre, por ejemplo, puede transmitir virus como el del dengue. Sin embargo, en el caso de otras enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria, todavía no se ha demostrado al 100% que existan mosquitos aquí que sean capaz de transmitirlas”, añade la doctora del Arnau.

La doctora María Ramírez constata que hay un cambio de mentalidad y más concienciación de la improtancia de la prevención. Sin embargo, pide no bajar la guardia. “Recomiendo a las personas que vayan a viajar que acudan entre dos y tres meses antes al Centro de Vacunación Internacional de Lleida para asesorarse sobre las vacunas y recomendaciones”, asegura. Asimismo, insta a seguir trabajando en la formación para el personal sanitario sobre patologías emergentes y fortalecer la colaboración entre la atención primaria y otras especialidades para mejorar la coordinación en la derivación de casos. Las visitas internas de seguimiento en la mayoría de las ocasiones se hacen mediante consultas telefónicas. “Ha facilitado el control de pacientes crónicos y ha permitido mantener una comunicación fluida sin necesidad de desplazamientos”, destaca.