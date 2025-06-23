Balaguer se suma a la Diada de la Sardana con una ‘ballada’ popular

Balaguer celebró ayer el Día Universal de la Sarnada para poner en valor la tradición sardanista del país. El acto, que celebró en los jardines del santuario del Sant Crist como es tradición, contó con la participación de la cobla Maricel e incluyó la lectura del manifiesto unitario a cargo de la compositora Anna Abad. El programa musical contó, entre otras piezas, con la sardana del compositor Òscar Barqué, Colla Verge del Miracle, que se estrenó para conmemorar los 60 años de esta colla y otra de Joan Moliner. El actó contó con un desayuno popular para todos los asistentes al acto.