El pedrisco se ceba con los cereales de la Segarra y hace peligrar el 100% de la cosecha

Los servicios meteorológicos habían advertido del riesgo de tormentas cargadas con pedrisco en las comarcas de Lleida y después de mantener en vilo a los payeses del llano, ayer acabó cebándose con poblaciones de la Segarra. Entre los municipios más golpeados, según las primeras estimaciones de agricultores afectados, se encuentran Sant Ramon y Sant Guim de la Plana, donde algunos payeses daban ayer por perdida entre el setenta e incluso el cien por ciento de la cosecha cerealística. Todo ello en una campaña que estaba marcada por unas expectativas de buena cosecha en volúmenes y calidad tras años de pérdidas de producción por la sequía. Los agricultores podrán analizar mejor hoy el alcance de los daños en las fincas, al igual que esperan las estimaciones de la conselleria de Agricultura.