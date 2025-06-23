Protecció Civil activa la alerta del plan PROCICAT por las altas temperaturas previstas en Lleida

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Protecció Civil ha activado este lunes el pla PROCICAT por el episodio de calor intenso que se prevé que dure al menos hasta el miércoles y que haga que se superen en muchos lugares los umbrales de calor nocturna. El Servei Meteorològic de Catalunya prevé una ola de calor durante tres días consecutivos en las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental y que el lunes y martes también afectará al llano de Lleida y miércoles el litoral y prelitoral central y norte. El plan de actuación para prevenir los efectos de las posibles olas de calor sobre la salud (POCOS) está en fase 2.

Protección Civil ha pedido a los ayuntamientos prever lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso de que sea necesario su uso y se tenga especial vigilancia con personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos, personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad, personas que tengan que permanecer o hacer actividad física al aire libre (incluidas las actividades laborales) y personas con enfermedades crónicas.

Para hacer frente a los episodios de calor, la Agència de Salut Pública de Catalunya y Protecció Civil recomiendan hidratarse muy a menudo, evitar salir a la calle en las horas de máxima insolación, que las personas que trabajan al aire libre lleven la cabeza cuubierta y beban más agua de lo habitual y si se sale a hacer deporte que sea en las horas de menos calor.

También se recomienda a las personas que no tienen ventiladores o aire acondicionado en casa que vayan al menos un par de horas en un lugar como un centro comercial o equipamiento público con aire acondicionado y visitar familiares o personas mayores que viven solas para garantizar que se hidratan y siguen los consejos delante de temperaturas elevadas. En el caso de las mascotas, subrayan que hace falta pensar en su bienestar y sacarlos a pasear en las horas más frescos y que durante el día tengan agua al alcance.