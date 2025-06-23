SEGRE
Senet celebra la tradicional ‘baixada’ de ‘falles’ con 165 participantes

Unos 165 fallaires celebraron la noche del sábado en Senet, núcleo de Vilaller, su fiesta del fuego con la tradicional bajada de falles. Siguiendo el ritual habitual, después de la encidida del far, los fallaires descendieron por la montaña trazando un camino de fuego hasta el pueblo, donde encendieron una gran hoguera y dieron por inaugurada la fiesta. Este año la encendida del far o biga de Sant Joan, fue un abeto de 26 metros, según explicaron.

