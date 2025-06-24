Lleida da la bienvenida al verano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas dieron ayer la bienvenida al verano con la celebración de la verbena de Sant Joan. Decenas de municipios recibieron desde la tarde la Flama del Canigó, con la que encendieron sus hogueras. Por otro lado, en el Pirineo, hasta 9 localidades celebraron los descensos de sus falles. En el caso de la capital del Segrià, estaban autorizadas ocho hogueras. La llegada de la Flama se produjo a última hora de la tarde, cuando ciclistas y vehículos de entidades locales la condujeron desde la carretera C-13 hasta la plaza de la Paeria, donde tuvo lugar el acto institucional. Después, la Flama prendió varios fanalets y antorchas que, a su vez, se utilizaron para encender las diferentes hogueras. Previamente, la Flama había pasado por Balaguer, donde fue recibida por el Ball de Bastons del Casal Pere III, que se encargó de la lectura del manifiesto. Antes de medianoche, las Bèsties Feréstegues de Balaguer protagonizaron la Rua de llum i foc.

En Tàrrega, la llegada de la Flama fue a cargo de la Penya Pedal de Bellpuig y el Club Alba marcó el inicio de la verbena. En el Pati hubo sardanas con la Cobla Tàrrega y la actuación del grupo infantil de Diables de BAT, así como un taller de Falles de Secà. Por la noche, la fiesta continuó con el descenso de las Falles de Secà, desde el castillo hasta el Camp dels Escolapis, donde se encendió la hoguera y se celebró una cena popular. La noche culminó con música. La Flama del Canigó también llegó a otros municipios del Urgell como Agramunt y Bellpuig. En el caso de Mollerussa, una quincena de representantes de diferentes municipios del Pla (y otros como Menàrguens o Arbeca) recogieron la llama del Canigó en la capital por los atletas de la asociación Xafatolls. Hasta las 22.00 horas, los Bomberos solo habían actuado por un incendio de vegetación en el Solsonès.