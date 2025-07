Deportistas en el armario: Expertos advierten de que la LGBTIfobia provoca en los deportistas el miedo a reconocer su orientación sexual

El Fènix FC, el primer equipo de fútbol trans- Hugo Marlo (25 años), futbolista, activista trans y cantante famoso tras su paso por ‘Got Talent’ y ‘La Voz’ es uno de los fundadores del Fènix, que ha competido en Cuarta Catalana. “El mundo no está hecho para personas trans y el fútbol es supermachista”, explica. “Creamos el equipo para tener un espacio seguro, porque todos hemos sufrido transfobia. En el mundo del deporte cuesta mucho hablar de lo que sientes, asi que al final lo ocultas”.

La LGTBIfobia sigue sin erradicarse en una sociedad que se resiste a dejar de ser retrógrada a intolerante, afecta al deporte, donde sus practicantes tienen miedo a reconocer su orientación sexual. Es un armario que poco a poco se está abriendo y que necesita referentes y que toda la sociedad se involucre para garantizar todos los derechos del colectivo.

Solo quieren practicar el deporte que les apasiona, como hacen millones de personas en todo el mundo. Pero los integrantes del colectivo LGTBI+ sufren insultos, amenazas y agresiones por parte de intolerantes. Xavi Badia, técnico del Servei d’Atenció Integral al Col·lectiu LGBTI+ de Lleida (SAI), lamenta que “la principal consecuencia de la LGBTIfobia y la transfobia es el miedo a salir del armario. Los deportistas tienen miedo de hacer pública su orientación secual”, explica. “No se ha avanzado demasiado en ese sentido, hay homofobia especialmente en el fútbol masculino. Hay muchos discursos de odio”, añade. “Nosotros, desde el SAI de Lleida intentamos hacer cosas y entra en nuestras funciones luchar contra las discriminaciones, especialmene en el mundo del deporte”.

En Barcelona, en 1994 nació el club Panteres Grogues. “Damos cobertura al colectivo y defendemos la práctica deportiva con tranquilidad. Luchamos a nivel social por la conquista de nuestros derechos”, explica su presidente, Alberto Martín. “El deporte es machista y misógino. Se considera algo de hombres y la testosterona es algo que hace mucho daño”. Admite que las fobias aumentan en los deportes de equipo. “Salir a correr tú solo es más fácil. El problema está en los deportes de equipo, donde la base es la convivencia. Si no puedes reconocer tu orientación porque tienes miedo y sabes que te van atacar, dejas de hacer deporte. En Panteres Grogues nos encontramos con mucha gente de 40 y 50 años que ha vuelto a practicarlo. Somos el único club deportivo LGTBI+ de Catalunya y tenemos 2.600 personas en 28 actividades, no solo deportivas”, añade. Sobre si las mujeres sufren menos fobia explica que “es una verdad envenenada. A las mujeres en el deporte no se les ha mirado nunca y por eso pueden mostrarse como son. La mujer lesbiana sufre una doble fobia, por ser mujer y por ser lesbiana”.

“Hay un machismo imperante en la sociedad patriarcal que se constata en el aumento del discurso de odio y se reproduce en el deporte, especialmente en los más masculinizados, como el fútbol. Y gays y trans somos los que más recibimos”, concluye Xavi Badia.

La LGTBIfobia en el deporte tiene también su día

n El 19 de febrero es, desde 2010, el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte. Se eligió en homenaje a Justin Fashanu, un futbolista del Norwich City inglés que en 1990 explicó en una entrevista en The Sun su orientación sexual. “Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY” llevaba como titular. A partir de ese momento empezó a sufrir insultos, acoso y violencia homófoba. En 1998 se suicidó.

Deportistas de élite que son un referente

n Expertos en la defensa del colectivo consideran muy importante que haya referentes dentro del deporte profesional. Y los hay tanto en individuales y de equipo, como es el caso de las tenistas Billie Jean King, Martina Navratilova, la futbolista Megan Rapinoe o las jugadoras de balonmano Silvia Navarro y Marta Mangué. También se han manifestado el nadador Ian Thorpe, el futbolista Jakub Jankto y el jugador de rugby Gareth Thomas.