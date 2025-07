Condenan a Imanol Arias a dos años de cárcel y absuelven a Ana Duato por fraude fiscal en el caso Nummaria

Publicado por efe Creado: Actualizado:

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia este 7 de julio de 2025 en el mediático caso Nummaria, absolviendo a la actriz Ana Duato de todos los delitos fiscales que se le imputaban, mientras que ha condenado a su compañero de reparto en la serie "Cuéntame cómo pasó", Imanol Arias, a 2 años y 2 meses de prisión, pena que él mismo aceptó tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La resolución judicial, que cuenta con 275 páginas, también ha condenado a 80 años de cárcel a Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria y considerado el cerebro de la trama. Esta elevada condena incluye 32 años por delitos fiscales propios y otros 48 como cooperador necesario de delitos contra la Hacienda pública cometidos por los demás condenados, aunque su cumplimiento efectivo será de 12 años según fuentes de la Audiencia Nacional.

El tribunal considera que tanto Duato como Arias utilizaron las estructuras diseñadas por Peña entre 2010 y 2016 para eludir impuestos, pero mientras Arias reconoció los hechos y reintegró al fisco 2.225.973 euros, en el caso de Duato la sentencia establece que "no concurre acreditación suficiente de que la acusada conociera que estaba incumpliendo su deber de contribuir".

Un entramado societario internacional

La sentencia detalla cómo Fernando Peña creó, a través del despacho Nummaria, un complejo entramado de sociedades con sede en Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Uruguay y Luxemburgo para facilitar la opacidad de las operaciones y dificultar el seguimiento del dinero. Este esquema permitía transformar rentas del trabajo en otros conceptos fiscalmente más ventajosos.

La Fiscalía había solicitado inicialmente para Ana Duato 32 años de cárcel, petición que posteriormente rebajó a 22 años al retirarle la acusación por dos delitos fiscales. Como alternativa, propuso mantener la acusación únicamente por los ejercicios de 2010 a 2012, lo que habría supuesto una pena de 13 años.

La defensa de Ana Duato prevalece

Para la Sala, puede resultar compatible que Ana Duato "creyera que su asesor fiscal había realizado una operación legítima" sin ser ella "consciente de que se había acudido a un sistema de simulación negocial". Esta "duda legítima" ha sido interpretada a favor de la actriz, fortaleciéndose al no estar acreditado que tuviera conocimientos empresariales superiores a los de un ciudadano medio.

Tras conocer el fallo, Duato ha expresado a través de un comunicado sus "sensaciones encontradas" y ha lamentado que "no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad". La actriz ha subrayado que "la sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo".

Imanol Arias asume su responsabilidad

El caso de Imanol Arias ha sido diferente. El actor, que al inicio del juicio manifestó que quería "dejar de estar en la cabecera de este reparto", reconoció haber cometido cinco delitos fiscales al defraudar 2.023.909 euros entre 2010 y 2014. La sentencia le aplica las atenuantes de reparación del daño, confesión de los hechos y dilaciones indebidas, imponiendo penas de entre 4 y 6 meses por cada uno de los cinco delitos.

Los magistrados hablan de "maquinación fraudulenta" en su caso, al dar por probado que realizó una maniobra de ocultación para eludir el pago del IRPF por sus servicios como actor, utilizando un entramado societario y usando de forma fraudulenta la figura de la renta vitalicia.

Absoluciones y otras condenas

Además de Ana Duato, también ha resultado absuelto su marido, Miguel Ángel Bernardeu, productor de "Cuéntame cómo pasó", junto a otros 18 acusados, entre ellos varios trabajadores del despacho Nummaria, ante la falta de pruebas contra ellos.

La sentencia absuelve a todos los acusados del delito de organización criminal al considerar que el despacho Nummaria no se creó con un fin delictivo, sino para realizar asesoramiento jurídico principalmente en el ámbito tributario y contable.

Por otro lado, otros ocho acusados que habían llegado a un pacto con las acusaciones han sido condenados por delitos fiscales a penas de entre 8 años y 6 meses de cárcel, aplicándoseles también las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.