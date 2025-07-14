Publicado por segre Creado: Actualizado:

El 1 de julio entraron en vigor las nuevas señales de tráfico que responden a los cambios en la movilidad (como el auge de los patinetes), con mensajes más claros y directos y mejor visibilidad. La actualización del catálogo oficial de señales de tráfico en España, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca adaptar la señalización vial a los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad recientes. Esta reforma pretende unificar el sistema de señales en todo el territorio estatal para mejorar su comprensión y coherencia entre conductores, peatones y demás usuarios.

Entre las principales medidas destaca la incorporación de nuevas señales dirigidas a regular el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), así como la revisión y rediseño de los pictogramas existentes, mejorando su visibilidad y eliminando aquellas que ya están en desuso. De este modo, se pone especial atención en aspectos destacados como la sostenibilidad y la inclusión a nivel visual, en línea con los estándares internacionales.

Nuevas señales.DGT

Este cambio normativo, que entró en vigor el 1 de julio de 2025, también contempla un despliegue escalonado para la sustitución física de las señales en las carreteras, garantizando que los exámenes teóricos de conducir no incluirán de forma inmediata estas novedades para permitir una adaptación gradual de los manuales de autoescuela.

Cuando las nuevas señales vayan instalándose en las carreteras –algunas ya lo han hecho–, los conductores encontrarán, por ejemplo, anuncios de estaciones de servicio con puntos de carga para coches eléctricos, avisos de carreteras 2+1 o carriles trenzados o placas que prohíben el paso a los patinetes eléctricos.

“La aparición de nuevos modos de transporte ha generado situaciones que requieren una regulación específica y una señalización clara, actualizada y adaptada al contexto urbano y vial actual”, ha explicado la DGT. También se eliminan aquellas que han quedado obsoletas o sus pictogramas se sustituyen por otros: el tren que alerta de la proximidad de un paso a nivel ya no parece del siglo XIX.