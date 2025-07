Los huevos fritos no suben el colesterol sino que pueden bajarlo, según un estudio

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Una investigación de la Universidad del Sur de Australia (UniSA), publicada en el American Journal of Clinical Nutrition, ha demostrado que los huevos fritos no sólo no elevan el colesterol LDL —conocido como "malo"—, sino que podrían ayudar a reducirlo si se consumen dentro de una dieta baja en grasas saturadas.

El estudio, pionero a nivel mundial, analizó los efectos del colesterol dietético y las grasas saturadas, concluyendo que dos huevos al día pueden disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El profesor Jon Buckley, investigador principal, afirmó que "los consejos dietéticos obsoletos han dañado injustamente la reputación del huevo", señalando que el verdadero problema es el exceso de grasas saturadas, no el colesterol contenido en los huevos.

Los expertos advierten que los alimentos que suelen acompañar al huevo, como el beicon o las salchichas, son los verdaderos culpables del aumento del colesterol.