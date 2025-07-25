El Sorteig de l’Or de Creu Roja deja 250.000 euros en el Pallars Jussà

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Sorteig de l'Or que organiza cada año Creu Roja ha dejado su cuarto premio, de 250.000 euros, en el Pallars Jussà. En concreto, el número agraciado ha sido el 51.550 de la serie 009, comprado por un socio de la Assemblea Comarcal de Creu Roja en el Jussà. Asimismo, este sorteo solidario también repartió varios premios menores que suman más de 25.000 euros en diferentes puntos de la demarcación de Lleida.

Así, del total de 364.500 euros del premio repartidos en Catalunya, 275.800 han caído en municipios leridanos. La campaña de este año llevaba por lema El que fem per les persones val or, y el sorteo supone una de las principales fuentes de financiación de Creu Roja, por lo que hace posible que la entidad pueda mantener su actividad que se basa en la lucha contra la pobreza y la violencia de género, el apoyo escolar a menores, entre otros.