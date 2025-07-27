Un millar de amantes del acordeón en Arsèguel

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Cada año para estas fechas hay un pueblo y un instrumento musical que son indisociables. Es Arsèguel y el acordeón. La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu continuó ayer en este pequeño pueblo situado a los pies de la montaña del Cadí, con el concierto central al que acudieron más de 1.000 amantes de la música tradicional. El pueblo, que vio nacer el festival en el año 1976, se llenó de vecinos, segundas residencias, y turistas, para participar en el programa de actuaciones a lo largo de todo el día. Por la mañana destacó la actuación en la Era de la Puça, con el artista catalán Pep Vancell (acordeón cromático), el grupo valenciano Rebotons, con Carme Vicent (acordeón diatónico) y Hèctor Madueño (Viola), y la actuación del también catalán Toni Vicente (acordeón diatónico y harmónica de boca). También contó con un público bien numeroso el concierto en el parque de la iglesia del mediodía. Actuaron músicos catalanes y valencianos. Fueron Anaïs Falcó (violín y voz) y Jaume Casalí (acordeón diatónico), el dueto La Sonsoni, formado por Pep Lizandra (acordeón diatónico y voz) y Elías Porter (violín), y el grupo Mançanetes: con Pau Barberà (acordeón diatónico) y Jordi Pastor (acordeón diatónico y violín). Antes del concierto central de la noche, Arsèguel contó con otros dos conciertos de artistas del Pirineo y Bélgica.

Ya por la noche, la fiesta se trasladó al Envelat, una gran carpa con capacidad regulada a través de la venta de entrada, para un millar de personas. Allí actuaron cerca de 40 artistas y las actuaciones fueron valoradas de “éxito absoluto”, según destacó el músico fundador del certamen, Artur Blasco, que, como no podía ser de otra manera, también subió al escenario para actuar acompañado de Cati Plana. Blasco puso también en valor “la selección de la oferta musical que ofrecemos, que es de máximo nivel mundial”, dijo. Los conciertos continúan hoy en Arsèguel (12h y 18h) y, en La Seu (20h).