Así será el programa que sustituirá a TardeAR en Telecinco en septiembre

Telecinco ha anunciado oficialmente la sustitución de 'TardeAR' por un nuevo magazine de tarde conducido por Joaquín Prat que se estrenará en septiembre de 2025. Este formato, producido en colaboración con Unicorn Content, promete revolucionar las tardes televisivas con un enfoque renovado hacia la actualidad política, los sucesos, la crónica social y los 'realities' de la cadena, según confirmó Mediaset España este martes 30 de julio.

El nuevo programa se caracterizará por su estructura flexible y adaptable a la actualidad informativa, prescindiendo de secciones estancas para permitir que la escaleta se desarrolle casi en tiempo real. Entre sus novedades destacan un plató completamente renovado con tecnología inmersiva y la participación activa del público, que tendrá un papel protagonista en el desarrollo del show. Esta apuesta vespertina representa un cambio significativo en la estrategia de programación de la cadena para la próxima temporada.

Con este movimiento, Joaquín Prat deja su puesto en el matinal 'Vamos a ver', que pasará a ser presentado por Patricia Pardo, quien hasta ahora ejercía como copresentadora junto a él. El comunicado de Mediaset confirma que «la mañana de Telecinco mantendrá su estructura habitual de lunes a viernes» con 'El programa de Ana Rosa' seguido de 'Vamos a ver', garantizando así la continuidad de sus franjas matinales mientras renueva su oferta de tarde.

Un formato innovador con tres mesas de análisis

El nuevo espacio vespertino de Telecinco implementará un sistema de tres mesas de debate con enfoques complementarios para abordar la actualidad diaria. La primera estará integrada por periodistas y reporteros que conectarán en directo desde los puntos informativos más relevantes; la segunda contará con voces especializadas para contextualizar los acontecimientos; y la tercera se dedicará al análisis y la opinión, reuniendo a expertos en cada materia.

«El eje vertebrador del nuevo magazine es la actualidad», subraya el comunicado de Mediaset, destacando que el programa priorizará la inmediatez y la cobertura en tiempo real de los acontecimientos más relevantes. Esta estructura permitirá abordar temas complejos desde diferentes perspectivas, ofreciendo al espectador un análisis completo y multidimensional de las noticias del día.

El formato pretende diferenciarse de 'TardeAR', que inicialmente fue presentado por Ana Rosa Quintana cuando trasladó su franja a la tarde durante aproximadamente un año y medio, y que posteriormente quedó en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto cuando la veterana periodista regresó a su habitual espacio matutino en 2024.

Crónica social y seguimiento exclusivo de los 'realities'

Más allá de la actualidad informativa, el nuevo programa reservará un espacio destacado para la crónica social y el universo de los 'realities' de Mediaset España. Para ello, contará con reconocidos periodistas del corazón y un equipo de seis 'paparazzis' fijos dedicados a seguir a «los personajes más seguidos del panorama nacional», según detalla la cadena.

El comunicado de Mediaset también señala que el formato «prestará especial atención a las nuevas ediciones de los grandes formatos de 'prime time' de la cadena», incluyendo programas como «La isla de las tentaciones», «Supervivientes. All Stars», «Gran Hermano» y «Bailando con las estrellas». Esta estrategia busca crear sinergias entre los contenidos de máxima audiencia de la cadena y el nuevo espacio vespertino.

Los analistas del sector audiovisual consideran que esta apuesta de Telecinco responde a la necesidad de revitalizar su franja de tarde, que ha experimentado fluctuaciones de audiencia en los últimos años. La incorporación de Joaquín Prat, uno de los rostros más reconocibles y valorados de la cadena, pretende aportar solidez y credibilidad al nuevo formato.

Joaquín Prat se ha consolidado como uno de los presentadores de referencia en Mediaset España tras años de trayectoria en la cadena. Antes de asumir este nuevo reto en la franja vespertina, el comunicador ha estado al frente de programas como 'Vamos a ver' y ha sido copresentador de 'El programa de Ana Rosa', demostrando su versatilidad para abordar tanto temas de actualidad como contenidos de entretenimiento.