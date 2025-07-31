Este 2025 en Lleida ha hecho más calor en junio que en julio, hecho que no ha pasado en 87 años de registros

Este verano está habiendo un punto de inflexión en la meteorología de la ciudad de Lleida. Por primera vez en la historia reciente, el mes de junio ha registrado temperaturas medias superiores a las de julio, rompiendo así el patrón que se había mantenido invariable durante los últimos 87 años, tal y como indica el grupo ClimadeLleida en redes. Según los datos meteorológicos de la ciudad, recogidos por el portal Meteostat, junio ha alcanzado una temperatura media de 26,9°C, mientras que en julio presenta una media de poco más e 26°C.

La anomalía térmica de este 2025 resulta especialmente significativa analizando los datos históricos. Durante la última década, julio siempre había sido más caluroso que en junio, con diferencias que oscilaban entre 1,2°C y 4,4°C en la temperatura media. El junio especialmente caluroso de este año supone una alteración notable de los patrones climáticos tradicionales en la capital del Segrià. En cuanto a las temperaturas máximas, junio llegó a los 39,3°C, mientras que en julio ha alcanzado un pico de 38,7°C, confirmando esta inversión térmica.

La evolución de las temperaturas entre 2015 y 2025

Si hacemos una mirada retrospectiva, podemos observar que esta situación no tiene precedentes recientes. El año 2015, la diferencia entre julio (28°C) y junio (24,5°C) era de 3,5°C. En años posteriores como el 2019, la distancia se mantenía en 3,4°C, con julio llegando a los 26,7°C y junio en los 23,3°C. Incluso el año pasado, en el 2024, julio fue 4,2°C más caluroso que junio, con medias de 27,3°C y 23,1°C respectivamente.

Los datos recogidos durante la última década muestran una tendencia general al aumento de temperaturas en ambos meses, pero nunca hasta ahora se había producido esta inversión térmica.

Patrón similar en la temperatura máxima

Con respecto a picos de temperaturas máximas, el patrón sigue una tendencia similar. Los picos de máximas de julio normalmente superan los de junio en la ciudad de Lleida, con sólo tres años en los que es al revés: en el 2019, en el 2022 y también en el 2025.

Más calor que en los últimos 85 años

Destaca también que los 50 dias que van del 1 de junio al 20 de julio, han sido los más cálidos de los últimos 85 años en Lleida, con un temperatura media de 27,7ºC, según el portal ClimaDeLleida.