Activan la alerta por ola de calor, con temperaturas de más de 40ºC en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Tras varias semanas en las que el calor dio tregua, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado entre ayer y hoy los avisos por altas temperaturas en más de una treintena de provincias del Estado. En una docena de ellas, entre las que se encuentran Lleida, se activará la alerta naranja. La ola de calor, durante la que se esperan máximas de hasta 42 ºC, se prolongará hasta el domingo, 10 de agosto, en gran parte de España. Tanto la capital del Segrià como la del Pallars Jussà está previsto que sobrepasen los 40 ºC mañana por la tarde. Por otro lado, las mínimas no descenderán de los 20 o 22 ºC, hecho que provocará más de una noche tórrida en varias zonas del Mediterráneo.

A lo largo de la jornada de ayer, el municipio que registró una temperatura máxima más elevada en toda Catalunya fue Seròs, con 36,9 ºC. Por su parte, Tremp, Alcarràs y Lleida alcanzaron los 36 ºC. Por otro lado, El Pont de Suert fue ayer el municipio leridano con una temperatura mínima más baja, 9,4 ºC, seguido de Tírvia con 9,8 ºC.