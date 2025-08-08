Diari Segre busca repartidor/a para Lleida ciudad
Se ofrece contrato indefinido con jornada parcial e incorporación inmediata
SEGRE ha iniciado un proceso de selección para incorporar personal a su equipo de reparto en Lleida ciudad. La oferta laboral está orientada a cubrir una vacante con contrato indefinido y posibilidad de incorporación inmediata, lo que representa una oportunidad de empleo estable en el sector de la distribución de prensa.
La posición ofertada contempla una jornada parcial de lunes a domingo, en horario de 5:30 a 8:30 horas, con un día de descanso semanal y un fin de semana libre al mes. Estas condiciones permiten compatibilizar el trabajo con otras actividades, siendo una opción atractiva para quienes buscan un complemento laboral con horario reducido pero constante.
Requisitos y proceso de solicitud
Entre los requisitos valorados por la empresa destacan la puntualidad y la responsabilidad, cualidades esenciales para garantizar la distribución efectiva del diario. Los interesados en formar parte de este proyecto deben enviar su currículum vitae al correo electrónico borsadetreball@segre.com para participar en el proceso selectivo.
