Los jóvenes de Sant Llorenç de Montgai abren la fiesta mayor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Niños y adolescentes de Sant Llorenç de Montgai fueron los encargados de dar inicio a la fiesta mayor con el pregón y con un baile preparado para la ocasión. La divertida actuación que reunió a los vecinos, dio paso a una cena popular y siguió después con cine a la fresca. Asimismo, hoy tienen programadas diferentes actividades como un taller de arqueología para todos los públicos a las 18.00 y la fiesta holi y de la espuma a las 19.30. Los actos seguirán a partir de las 00.30 en La Pista con concierto de El Baile De Fin de Curso y dj.