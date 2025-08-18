Dos mil personas en los Gossos d’Atura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de 2.000 personas disfrutaron ayer en Llavorsí de una demostración del oficio de pastor, emblema de la zona y clave para su conservación, a cargo de los 11 que exhibieron sus habilidades en la 37 edición del concurso de Gossos d’Atura que celebra cada año este municipio del Pallars Sobirà. Los pastores, ocho hombres y tres mujeres, mostraron su coordinación con sus perros border collie y su destreza a través de varias pruebas en las que tuvieron que conducir a un rebaño de ovejas entre un cercado y distintos perímetros marcados únicamente con pequeños postes de madera.

El certamen reunió a pastores catalanes, del País Vasco, de Aragón, de las Islas Balears y de València. Seis de ellos, cinco catalanes y uno de Mallorca, tomaron parte en la penúltima jornada de la liga catalana, que concluirá el próximo 7 de septiembre en Ribes de Freser. En primer lugar quedó Moisès Tarrés con su perra Mel, en segundo Miquel Adrover con Ron, y el tercero fue Victor García con Taf. “Tres de los seis concursantes fueron mujeres”, celebró el alcalde de Llavorsí, Josep Vidal. Explicó que “todos los años se había animado alguna, pero nunca habían llegado a ser la mitad y estamos muy contentos”.

Llavorsí dedicó todo el fin de semana a reconocer el trabajo de los pastores. “Han cuidado siempre a las ovejas, si han podido vivir ha sido gracias a ellos y ellas”, valoró Vidal. El sábado tuvo lugar la primera edición del Festival Pirineu Pastor, con talleres y juegos infantiles para descubrir la lana, cuentacuentos o un concierto de músicas occitanas, entre otras actividades. “Vinieron más de 1.500 personas de la zona o que están veraneando aquí, un éxito”, señaló el alcalde.

El municipio puso a disposición de los visitantes hasta 3 parkings. “Los Mossos nos ayudaron con el tráfico, así como los voluntarios de la organización, y un microbús acercó al público a la zona del concurso”, explicó Vidal. El alcalde también celebró que “esperábamos que fuera un día muy caluroso, pero casi no salió el sol y estuvimos de fábula”.