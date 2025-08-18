Fallece el actor Terence Stamp

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El actor británico Terence Stamp, uno de los rostros más insignes de la revolución cinematográfica de los 60 y 70 en Reino Unido, ha muerto a los 87 años de edad, según confirmó ayer su familia. “Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años. Pedimos privacidad en este triste momento”, escribió en un comunicado al New York Times.

Aunque el intérprete londinense deja su huella más profunda en el imaginario colectivo como villano de las superproducciones Superman y Superman II, de Richard Donner y Richard Lester, Stamp deja tras de sí una carrera instrumental para entender la transformación del cine británico e internacional a mediados de los 60, con títulos como El Coleccionista (William Wyler, 1965), Toby Dammit o Teorema, de Pier Paolo Pasolini.

Stamp, sobre todo, fue el elegido por uno de los más destacados directores del cine británico contemporáneo, Ken Loach, para protagonizar su ópera prima, Poor Cow, en 1965 y repitió colaboración con él en otra de sus grandes películas de la década, Kes (1969). Durante las décadas siguientes, Stamp multiplicó apariciones secundarias, con un amplio tipo de caracterizaciones, como su interpretación de una mujer transgénero en una de las comedias más aclamadas de los 90: Las Aventuras de Priscilla, Reina del Desierto. El actor ha sido acreedor de un Globo de Oro, un premio de Cannes y un Oso de Plata en Berlín, así como una nominación al Oscar al mejor secundario en 1962 y dos BAFTA británicos.