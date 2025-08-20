La Fúmiga y el regreso de los ‘diables’ protagonizarán la Festa Major de Alcarràs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alcarràs ya tiene todo listo para su Festa Major d'Estiu del 27 al 31 de agosto, con el grupo valenciano La Fúmiga como cabeza de cartel, con un concierto el viernes 29 de agosto y el regreso del grupo de diables de Alcarràs, que serán los encargados del correfoc del 30 de agosto. El alcalde, Jordi Castany, agradeció la labor del consistorio, la comisión fiestas, las entidades y los voluntarios. Por su parte, los concejales de Cultura y Fiestas, Gerard Companys y Marta Morreres, destacaron las principales novedades, como la introducción del recientemente inaugurado Pou de Gel como espacio de actividades, con un homenaje a Núria Feliu el 28 de agosto. El técnico de Cultura y Fiestas, Jodi Villacampa, señaló que la fiesta contará con 36 peñas y 1.300 peñistas.

En cuanto a la seguridad, al concierto de La Fúmiga se accederá con una entrada gratuita que se puede adquirir en la web alcarras.cat/entrades y cada noche de peñas. Las personas que no pertenezcan a una colla deberán pasar un control de acceso con una pulsera. Los menores de 16 años que no sean de una peña, deberán contar con una autorización firmada y acompañados de padre, madre o tutor legal.

Por su parte, Alpicat celebrará su Festa Major del 21 al 24 de agosto con decenas de propuestas. Demetri Rico, director gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, hará el pregón en el inicio de fiesta, en el que se proclamará el Pubillatge. Entre los actos destacados se encuentran la Alpifangada, el espectáculo Les Mares, con Fel Faixedas y Carles Xuriguera, y el concierto de Els Catarres, así como el Escalabirres y el correfoc a cargo de la Associació Lo Sotrac-Diables de Lleida.