La lotería sonríe a Mollerussa

La administración La Perla d’Or de Mollerussa vendió uno de los décimos del número 33.585 agraciado con el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional de ayer y dotado con 60.000 euros al décimo. El número no forma parte de los abonos habituales, sino que fue adquirido puntualmente por internet a través de la web oficial. “Uno de nuestros clientes lo compró en línea, y por lo tanto figura a nuestro nombre, pero no es de los que repartimos entre los socios y vecinos durante todo el año”, explicó ayer Jaume Roig, responsable de dicha administración. Barcelona, València, Burgos, Alicante y Sevilla también fueron agraciadas con el mismo número.