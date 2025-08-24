SORTEOS
La lotería sonríe a Mollerussa
Vendido un décimo agraciado con 60.000€ del primer premio
La administración La Perla d’Or de Mollerussa vendió uno de los décimos del número 33.585 agraciado con el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional de ayer y dotado con 60.000 euros al décimo. El número no forma parte de los abonos habituales, sino que fue adquirido puntualmente por internet a través de la web oficial. “Uno de nuestros clientes lo compró en línea, y por lo tanto figura a nuestro nombre, pero no es de los que repartimos entre los socios y vecinos durante todo el año”, explicó ayer Jaume Roig, responsable de dicha administración. Barcelona, València, Burgos, Alicante y Sevilla también fueron agraciadas con el mismo número.