Que no paren las ganas de fiesta: Paella popular en Balàfia, procesión y bendición de panes en Benavent y Ball de Valencians en El Poal

Superada la segunda ola de calor de este verano, la temperatura festiva en muchos municipios de Lleida ha seguido por todo lo alto en plena celebración de sus respectivas Festes Majors. La jornada de ayer se llenó de propuestas para todos los gustos y edades, también en la capital del Segrià, en el barrio de Balàfia. El segundo día de fiesta arrancó con el torneo de bitlles Memorial Miquel Burgués, en el que participaron equipos masculinos y femeninos del Segrià; y siguió con una paella popular en las instalaciones del campo de fútbol del barrio, organizada por la asociación vecinal y de la que disfrutaron una sesentena de comensales. Entre otras actividades, por la tarde estaban previstos un homenaje a los socios de más de 89 años, un escala en Hi-Fi a cargo de Som Gospel Lleida y Dona Balàfia y un concierto de noche con el grupo de versiones Banda Sonora.

En el Pla d’Urgell, El Poal vivió también una intensa jornada de Festa Major, informa J. Gómez. Uno de los momentos más esperados fue la exhibición del Ball de Valencians, recuperado recientemente por los Esbarts de Lleida y de Tàrrega, que hicieron vibrar a la plaza Catalunya con la fuerza de sus danzas y la espectacularidad de las torres humanas, acompañados por los Grallers Taverners. El día comenzó con la Fira del Pou Alt, que llenó la plaza Catalunya con una quincena de paradas de productos de proximidad. El programa se completó con actividades familiares y deportivas, como un circuito de habilidades a cargo de La Xarranca y las hinchables acuáticas en las piscinas municipales.

Por otro lado, Benavent de Segrià cumplió un año más con la tradición de la procesión hasta la iglesia parroquial el reparto tras la misa de panes bendecidos. Por la tarde estaba previsto un concierto y baile popular con la Orquestra Vancouver. En la Festa Major de Alpicat, los más pequeños disfrutaron con el espectáculo de La Bleda, en una jornada también con vermut musical a cargo de Jambolainers y, entre otras actividades previstas, la actuación de los Castellers de Lleida, la música de Montgrins y un correfoc con los Diables de Lleida.