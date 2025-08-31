Peregrinaje contra el cáncer infantil: José Antonio Nieto recauda fondos con el reto ‘5.500 km por una sonrisa’

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

José Antonio Nieto llegó ayer a Lleida tras recorrer 55 km desde L’Espluga de Francolí y finalizando así la etapa número 63, de 131, de su reto solidario 5.500 km por una sonrisa. Este vecino de Ubrique lleva 2.806 km recorridos desde su llegada a Ponent y se propuso caminar 5.500 por todo el Estado para obtener fondos para la asociación Por una Sonrisa, que se dedica a acompañar a niños con cáncer y a sus familias del Campo de Gibraltar. Este reto comenzó el 29 de junio en Irún, tiene previsto finalizarlo el 8 de noviembre y espera recaudar 30.000 € . “Con el dinero quiero proporcionar unas vacaciones a estos niños con cáncer y a sus familias para que descansen unos días de la enfermedad”.

Es su cuarto reto personal después de recorrer 2.200, 3.200 y 4.000 km en años anteriores. “Este está siendo el más complicado de todos”,dijo. Las condiciones meteorológicas están siendo díficiles. “Hemos sufrido muchas olas de calor. Aguantar mentalmente no es fácil”. “Pero peor lo pasan los niños con la enfermedad”, reconoce. La soledad le acompaña. “Paso muchas horas solo, salgo a caminar de madrugada y sin conocer el camino”, explica.

Durante el trayecto inspira a muchas personas a ayudarle. “Mi hija cuelga cada día en Instagram y Facebook, 5.500 km por una sonrisa, las fotografías y vídeos de la etapa y se encarga de las donaciones. Mi primo contacta con los ayuntamientos para intentar que nos reciban y así dar visibilidad al proyecto. Y también hay un chico que contacta con clubs deportivos y, en ocasiones, me acompañan en algun tramo de la etapa” explica agradecido. Está previsto que hoy llegue a Binéfar.