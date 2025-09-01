Alfarràs acoge su cuarta Trobada de Motards

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alfarràs fue escenario ayer de la cuarta edición de la Trobada Motards, organizada por Motards Alfarràs y Mototrobades Lleida, que atrajo a un buen número de amantes y aficionados del motor, y sus vehículos. El encuentro tuvo lugar en los alrededores del polideportivo municipal y estaba abierto a todo tipo de motos. Asimismo, el programa contaba con un desayuno con la música en directo de la banda Código, una ruta amenizada por Country Ponent –que protagonizó una exhibición de baile estilo country–, sorteos, y un almuerzo a base de longaniza y panceta a la brasa. Paralelamente, el espacio acogió durante el día una exposición de vehículos antiguos que rindió homenaje a la historia del motociclismo.