El Aquelarre es una fiesta con sello local y ‘made in’ Cervera

Una de las peculiaridades del Aquelarre es que es una fiesta made in Cervera. Toda la ciudad se vuelca en su organización, hecho que hace posible que se pueda llevar a cabo con un presupuesto de unos 240.000 euros. En el espectáculo central salieron a escena unas 120 personas de la ciudad y su entorno. En este sentido, al frente de la dirección artística repitieron por segundo año Pol Bosch y Gemma Oriol; en la producción estaba Albert Parra, vinculado al Aquelarre desde hace muchos años; en la dirección musical, Aurora Matías; en el vestuario, Gemma Oriol; en la música y como actores, Alea Teatre; en la producción musical, Aurora Matías y OA2 Produccions; en las estructuras, Dídac Prat, y en maquillaje se estrenó Aina Gutiérrez de Verdú. Como entidades participantes estaban el Ball de Diables de Cervera ‘Carranquers’, Band Tokades, Bombollers de Cervera, Geganters de Cervera, Grepp Teatre y Alea Teatre. El alcalde afirmó que “el objetivo es seguir innovando y transformar el Aquelarre en un festival siempre preservando su esencia”.