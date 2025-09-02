Cuatro alumnas de Balaguer crean un medidor de CO₂

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un proyecto de cuatro estudiantes de 3º de la ESO del Institut Almatà de Balaguer ha sido preseleccionado para optar a los premios del público de Redesteam, un certamen que reconoce proyectos de alumnas de Educación Secundaria o Formación Profesional equivalente que contribuyen a un mundo más sostenible aplicando al menos dos disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). Se trata de las alumnas Hanae Mellah, Leire Vicent, Blau Guardia e Hiba Louragh quienes, bajo el nombre de Àguiles del Montsec, han ideado una herramienta para medir el nivel de CO₂ en las aulas. Han bautizado su creación como Estación de Medida Fina Miralles. Su hipótesis es que, a medida que la temperatura aumenta en el aula, también se eleva la concentración de dióxido de carbono, generando un ambiente denso que afecta la concentración y el rendimiento académico de quienes estudian. Asimismo, proponen la creación de un jardín vertical en la pared exterior de las aulas que actúe como aislante natural.

Las votaciones del concurso se podrán llevar a cabo en redesteam.es hasta el 11 de septiembre. Las Àguiles del Montsec deberán competir contra los proyectos de otros 14 centros educativos de un total de 16 comunidades autónomas de España. Los proyectos ganadores se darán a conocer el 15 de septiembre.