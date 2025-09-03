Concierto de Miki Núñez en Tàrrega para celebrar los diez años de Lo Closcamoll

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, celebra este 2025 su décimo aniversario y para conmemorar esta efeméride organiza un concierto especial con Miki Núñez el sábado 27 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, en las piscinas de Tàrrega, organizado por la asociación Agrat, impulsora del festival, con la colaboración del ayuntamiento. Carme Alaminos, de la comisión de Agrat, explicó que “queríamos hacer un guiño a aquellos niños y niñas que vinieron en las primeras ediciones del festival y que ahora ya son casi adolescentes ofreciéndoles un concierto especial adaptado a sus gustos y a su etapa vital”. El concierto de Miki Núñez espera 1.500 espectadores y se completará con la actuación de dj Trapella. En referencia a la ubicación, Alaminos destacó que “es una propuesta que nos hizo el ayuntamiento y nos encajó muy bien porque es también una forma de cerrar el verano en un recinto diferente”. Alaminos animó a las familias a asistir al concierto porque “Miki Núñez no viene habitualmente a las Terres de Lleida”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Laura Tejero, dijo que “pensamos que es una iniciativa muy interesante ya que se trata de una fecha especial”.

Aparte de las actuaciones musicales, habrá food trucks, un espacio de firmas y fotos con los grupos y otras sorpresas. Como en las últimas ediciones de Lo Closcamoll, el concierto será inclusivo y accesible a personas con movilidad reducida y se habilitará un apoyo para personas con diversidad auditiva gracias a EnBucle y el apoyo del ayuntamiento, a la vez que se han creado adaptaciones para personas con diversidad cognitiva.

Las entradas se pueden adquirir en la página web www.closcamollfestival.cat y ahora tienen un coste de 15 euros para mayores de 6 años y de 4 euros de 0 a 6 años.