Un toldo de ganchillo para el Secà

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La segunda edición del Espai Lleida Cuida, que este verano se ha celebrado en Torre Queralt, en el Secà de Sant Pere, se clausuró ayer con la presentación del toldo de ganchillo elaborado en la actividad Teixint el Secà, y que servirá para dar sombra en una pequeña plaza del barrio. El proyecto Espai Lleida Cuida promueve los cuidados individuales y comunitarios, así como la prevención de violencias machistas. Esta iniciativa de la Paeria promueve la creación de sinergias entre mujeres y fomenta el empoderamiento femenino en los barrios.